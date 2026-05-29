Цены на АЗС пошли вниз: где подешевело топливо 29 мая

Некоторые крупные украинские сети автозаправочных станций снизили стоимость горючего. Речь идет о дизеле.
РБК-Украина рассказывает, на каких АЗС стоимость ДТ пошла вниз и приводит свежие ценники по состоянию на пятницу, 29 мая.
Главное:
Изменения на рынке топлива зафиксированы только в сегменте дизеля двух операторов.
На АЗС OKKO и WOG премиальный дизель (ДТ Pulls и ДТ Mustang) подешевел с 92,90 грн до 91,90 грн, а стандартный евродизель - с 89,90 грн до 88,90 грн. Все остальные позиции этих компаний не изменились.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 29 мая (инфографика РБК-Украина)
На уровне предыдущего дня держат ценники SOCAR, где стоимость топлива остается дороже. ДТ NANO Extro - 92,99 грн, ДТ NANO - 89,99 грн.
Без изменений остались и ценники и в государственной "Укрнафте", которая традиционно имеет самые низкие предложения. Стандартный дизель по 86,90 грн, а премиальный - по 86,90 грн.
