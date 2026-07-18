Ціни на АЗС пішли вгору: скільки коштує бензин та ДП 18 липня та де заправлятися дешевше
Українські АЗС оновили ціни на пальне вранці 18 липня. Бензин та дизель стали дорожчими у більшості мереж.
Про актуальні дані про вартість пального, скільки коштує заправити повний бак сьогодні та до чого готуватися водіям найближчими тижнями - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Хвиля здорожчання: Провідні мережі АЗС, зокрема OKKO, SOCAR та "Укрнафта", підвищили вартість бензину та ДП.
- Де найдешевше: За ціною на бензин А-95 найвигіднішою залишається мережа "Укрнафта" (75,40 грн/л). Різниця у вартості повного бака (50 літрів) між "Укрнафтою" та найдорожчою мережею (SOCAR) сягає 475 гривень.
- Прогноз експертів: Очікується поступове зростання цін мінімум на 5 гривень за літр. Це неминучий процес, пов'язаний зі світовими котируваннями, за якими мережі вже закуповують пальне.
- Без шоків: Попри здорожчання, ринок не очікує різких "стрибків" цін, як це було під час минулих криз. Підвищення відбуватиметься плавно, оскільки світові ціни зростали поступово.
- Динаміка: Великі мережі АЗС оновлюють цінники поступово, використовуючи наявні запаси, тому процес зміни вартості розтягнеться в часі.
Фото: ціни на АЗС 18 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 89,90 грн (+1 грн)
- Бензин Pulls 95: 82,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95 Євро: 79,90 грн (+1 грн)
- ДП Pulls: 83,90 грн (+1 грн)
- ДП Євро: 80,90 грн (+1 грн)
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 82,90 грн
- ДП Євро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 90,90 грн (+1 грн)
- Бензин NANO 95: 84,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95: 80,90 грн (+1 грн)
- ДП NANO Extro: 84,90 грн (+1 грн)
- ДП NANO: 81,90 грн (+1 грн)
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 78,40 грн (+50 коп)
- Бензин А-95: 75,40 грн (+50 коп)
- Бензин А-92: 71,40 грн (+50 коп)
- ДП (Energy): 78,40 грн (+50 коп)
- ДП: 76,40 грн (+50 коп)
- Газ: 38,40 грн
Що змінилося
- OKKO: Вартість усіх видів бензину та дизельного пального зросла на 1 гривню. Ціна на автогаз залишилася незмінною.
- WOG: Ціни на бензин, дизельне пальне та газ залишилися без змін порівняно з попередніми показниками.
- SOCAR: Усі види бензину та дизельного пального подорожчали на 1 гривню. Вартість автогазу залишилася на колишньому рівні.
- "Укрнафта": Ціни на бензини А-92, А-95 (включно з Energy) та дизельне пальне (включно з Energy) підвищилися на 50 копійок. Ціна на бензин А-98 та газ не змінилася.
Скільки коштує заправити повний бак?
Щоб зорієнтувати водіїв у витратах, ми порахували, скільки орієнтовно коштуватиме заправити повний бак (стандартний об'єм - 50 літрів) на різних мережах АЗС.
Вартість повного бака (50 літрів)
- OKKO (бензин А-95 Євро): 3 995 грн.
- WOG (бензин 95 Євро): 3 945 грн.
- SOCAR (бензин А-95): 4 045 грн.
- "Укрнафта" (бензин А-95): 3 770 грн.
На основі цін, наданих для бензину марки А-95 (стандартного виду) на різних АЗС, найвигідніша пропозиція на сьогодні у мережі "Укрнафта".
Заправка повного бака (50 літрів) бензином А-95 у мережі "Укрнафта" обійдеться на 275 грн дешевше, ніж на WOG, на 375 грн дешевше, ніж на OKKO, та на 475 грн дешевше, ніж на SOCAR.
Чому ростуть ціни
Як зазначачав в коментарі РБК-Україна паливний експерт та директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, підвищення цін на АЗС - очікуваний процес, який напряму залежить від ситуації на світових ринках.
За його словами, зараз оптові та закупівельні ціни на дизель перевищують роздрібні ціни на колонках. Пальне, яке закуповується сьогодні за світовими котируваннями, обходиться дорожче, ніж те, що зараз продається на АЗС.
Чому ціни зростуть мінімум на 5 гривень
За оцінками Куюна, підвищення ціни на 5 гривень за літр — це питання вирішене. Компанії вже здійснюють закупівлі за вищими цінами, тому цей рівень зростання є неминучим. Оскільки процес закупівлі та логістики займає 2–3 тижні, ціна на пальне, яке ми бачитимемо на стелах у найближчому майбутньому, вже фактично сформована.
Як змінюватимуться ціни
Підвищення на ринку буде поступовим:
- Першими реагують мережі економ-сегменту, оскільки вони мають мінімальні запаси пального і найменшу маржинальність.
- Великі мережі реагують в останню чергу, бо мають більший запас міцності та обсяги пального, закуплені раніше.
- Очікується, що мережі додаватимуть ціну потроху, щодня оновлюючи показники на табло.
Чи варто чекати шокового зростання?
На відміну від березневої кризи, коли ціни за тиждень могли зрости на 10–12 гривень, зараз таких передумов немає. Світові ціни зростали поступово, тому і в Україні здорожчання відбуватиметься плавно.