Цены на АЗС пошли вверх: сколько стоит бензин и ДТ 18 июля и где заправляться дешевле
Украинские АЗС обновили цены на топливо утром 18 июля. Бензин и дизель стали дороже в большинстве сетей.
Об актуальных данных о стоимости горючего, сколько стоит заправить полный бак сегодня и к чему готовиться водителям в ближайшие недели - читайте в материале РБК-Ураина ниже.
Главное:
- Волна подорожания: Ведущие сети АЗС, в частности, OKKO, SOCAR и "Укрнафта", повысили стоимость бензина и ДТ.
- Где дешевле: По цене на бензин А-95 самой выгодной остается сеть "Укрнафта" (75,40 грн/л). Разница в стоимости полного бака (50 литров) между "Укрнафтой" и самой дорогой сетью (SOCAR) составляет 475 гривен.
- Прогноз экспертов: Ожидается постепенное повышение цен минимум на 5 гривен за литр. Это неизбежный процесс, связанный с мировыми котировками, по которым сети уже закупают топливо.
- Без шоков: Несмотря на подорожание, рынок не ожидает резких "скачков" цен, как это было во время прошлых кризисов. Повышение будет происходить плавно, поскольку мировые цены росли постепенно.
- Динамика: Большие сети АЗС обновляют ценники постепенно, используя имеющиеся запасы, поэтому процесс изменения стоимости растянется во времени.
Фото: цены на АЗС 18 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 89,90 грн (+1 грн)
- Бензин Pulls 95: 82,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95 Евро: 79,90 грн (+1 грн)
- ДТ Pulls: 83,90 грн (+1 грн)
- ДТ Евро: 80,90 грн (+1 грн)
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Mustang: 82,90 грн
- ДТ Евро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 90,90 грн (+1 грн)
- Бензин NANO 95: 84,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95: 80,90 грн (+1 грн)
- ДТ NANO Extro: 84,90 грн (+1 грн)
- ДТ NANO: 81,90 грн (+1 грн)
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 78,40 грн (+50 коп.)
- Бензин А-95: 75,40 грн (+50 коп.)
- Бензин А-92: 71,40 грн (+50 коп.)
- ДТ (Energy): 78,40 грн (+50 коп.)
- ДТ: 76,40 грн (+50 коп.)
- Газ: 38,40 грн
Что изменилось
- OKKO: Стоимость всех видов бензина и дизельного топлива выросла на 1 гривну. Цена на автогаз осталась неизменной.
- WOG: Цены на бензин, дизельное топливо и газ остались без изменений по сравнению с предыдущими показателями.
- SOCAR: Все виды бензина и дизельного топлива подорожали на 1 гривну. Стоимость автогаза осталась на прежнем уровне.
- "Укрнафта": Цены на бензины А-92, А-95 (включая Energy) и дизельное топливо (включая Energy) повысились на 50 копеек. Цена на бензин А-98 и газ не изменилась.
Сколько стоит заправить полный бак?
Чтобы сориентировать водителей в расходах, мы посчитали, сколько ориентировочно будет стоить заправить полный бак (стандартный объем - 50 литров) на разных сетях АЗС.
Стоимость полного бака (50 литров):
- OKKO (бензин А-95 Евро): 3 995 грн.
- WOG (бензин 95 Евро): 3 945 грн.
- SOCAR (бензин А-95): 4045 грн.
- "Укрнафта" (бензин А-95): 3770 грн.
На основе цен, предоставленных для бензина марки А-95 (стандартного вида) на разных АЗС, самое выгодное предложение сегодня в сети "Укрнафта".
Заправка полного бака (50 литров) бензином А-95 в сети "Укрнафта" обойдется на 275 грн дешевле, чем на WOG, на 375 грн дешевле, чем на OKKO и на 475 грн дешевле, чем на SOCAR.
Почему растут цены
Как отмечал в комментарии РБК-Украина топливный эксперт и директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, повышение цен на АЗС - ожидаемый процесс, напрямую зависящий от ситуации на мировых рынках.
По его словам, в настоящее время оптовые и закупочные цены на дизель превышают розничные цены на колонках. Топливо, которое закупается сегодня по мировым котировкам, обходится дороже, чем то, что сейчас продается на АЗС.
Почему цены вырастут минимум на 5 гривен
По оценкам Куюна, повышение цены на 5 гривен за литр - это вопрос решенный. Компании уже осуществляют закупки по более высоким ценам, поэтому этот уровень роста неизбежен. Поскольку процесс закупки и логистики занимает 2-3 недели, цена на топливо, которое мы будем видеть на стелах в ближайшем будущем, уже фактически сформирована.
Как будут меняться цены
Повышение на рынке будет постепенным:
- Первыми реагируют сети эконом-сегмента, поскольку они обладают минимальными запасами горючего и наименьшей маржинальностью.
- Большие сети реагируют в последнюю очередь, поскольку имеют больший запас прочности и объемы топлива, закупленные ранее.
- Ожидается, что сети будут добавлять понемногу цену, ежедневно обновляя показатели на табло.
Стоит ли ждать шокового роста?
В отличие от мартовского кризиса, когда цены за неделю могли вырасти на 10-12 гривен, сейчас таких предпосылок нет. Мировые цены росли постепенно, поэтому и в Украине подорожание будет происходить плавно.