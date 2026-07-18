Цены на АЗС пошли вверх: сколько стоит бензин и ДТ 18 июля и где заправляться дешевле

Украинские АЗС обновили цены на топливо утром 18 июля. Бензин и дизель стали дороже в большинстве сетей.

Об актуальных данных о стоимости горючего, сколько стоит заправить полный бак сегодня и к чему готовиться водителям в ближайшие недели - читайте в материале РБК-Ураина ниже.

Главное:

Волна подорожания: Ведущие сети АЗС, в частности, OKKO, SOCAR и "Укрнафта", повысили стоимость бензина и ДТ.

Ведущие сети АЗС, в частности, OKKO, SOCAR и "Укрнафта", повысили стоимость бензина и ДТ. Где дешевле: По цене на бензин А-95 самой выгодной остается сеть "Укрнафта" (75,40 грн/л). Разница в стоимости полного бака (50 литров) между "Укрнафтой" и самой дорогой сетью (SOCAR) составляет 475 гривен.

По цене на бензин А-95 самой выгодной остается сеть "Укрнафта" (75,40 грн/л). Разница в стоимости полного бака (50 литров) между "Укрнафтой" и самой дорогой сетью (SOCAR) составляет 475 гривен. Прогноз экспертов: Ожидается постепенное повышение цен минимум на 5 гривен за литр. Это неизбежный процесс, связанный с мировыми котировками, по которым сети уже закупают топливо.

Ожидается постепенное повышение цен минимум на 5 гривен за литр. Это неизбежный процесс, связанный с мировыми котировками, по которым сети уже закупают топливо. Без шоков: Несмотря на подорожание, рынок не ожидает резких "скачков" цен, как это было во время прошлых кризисов. Повышение будет происходить плавно, поскольку мировые цены росли постепенно.

Несмотря на подорожание, рынок не ожидает резких "скачков" цен, как это было во время прошлых кризисов. Повышение будет происходить плавно, поскольку мировые цены росли постепенно. Динамика: Большие сети АЗС обновляют ценники постепенно, используя имеющиеся запасы, поэтому процесс изменения стоимости растянется во времени.

Фото: цены на АЗС 18 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

Бензин Pulls 100: 89,90 грн (+1 грн)

Бензин Pulls 95: 82,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95 Евро: 79,90 грн (+1 грн)

ДТ Pulls: 83,90 грн (+1 грн)

ДТ Евро: 80,90 грн (+1 грн)

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДТ Mustang: 82,90 грн

ДТ Евро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 90,90 грн (+1 грн)

Бензин NANO 95: 84,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95: 80,90 грн (+1 грн)

ДТ NANO Extro: 84,90 грн (+1 грн)

ДТ NANO: 81,90 грн (+1 грн)

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 81,90 грн

Бензин 95 (Energy): 78,40 грн (+50 коп.)

Бензин А-95: 75,40 грн (+50 коп.)

Бензин А-92: 71,40 грн (+50 коп.)

ДТ (Energy): 78,40 грн (+50 коп.)

ДТ: 76,40 грн (+50 коп.)

Газ: 38,40 грн

Что изменилось

OKKO: Стоимость всех видов бензина и дизельного топлива выросла на 1 гривну. Цена на автогаз осталась неизменной.

Стоимость всех видов бензина и дизельного топлива выросла на 1 гривну. Цена на автогаз осталась неизменной. WOG: Цены на бензин, дизельное топливо и газ остались без изменений по сравнению с предыдущими показателями.

Цены на бензин, дизельное топливо и газ остались без изменений по сравнению с предыдущими показателями. SOCAR: Все виды бензина и дизельного топлива подорожали на 1 гривну. Стоимость автогаза осталась на прежнем уровне.

Все виды бензина и дизельного топлива подорожали на 1 гривну. Стоимость автогаза осталась на прежнем уровне. "Укрнафта": Цены на бензины А-92, А-95 (включая Energy) и дизельное топливо (включая Energy) повысились на 50 копеек. Цена на бензин А-98 и газ не изменилась.

Сколько стоит заправить полный бак?

Чтобы сориентировать водителей в расходах, мы посчитали, сколько ориентировочно будет стоить заправить полный бак (стандартный объем - 50 литров) на разных сетях АЗС.

Стоимость полного бака (50 литров):

OKKO (бензин А-95 Евро): 3 995 грн.

WOG (бензин 95 Евро): 3 945 грн.

SOCAR (бензин А-95): 4045 грн.

"Укрнафта" (бензин А-95): 3770 грн.

На основе цен, предоставленных для бензина марки А-95 (стандартного вида) на разных АЗС, самое выгодное предложение сегодня в сети "Укрнафта".

Заправка полного бака (50 литров) бензином А-95 в сети "Укрнафта" обойдется на 275 грн дешевле, чем на WOG, на 375 грн дешевле, чем на OKKO и на 475 грн дешевле, чем на SOCAR.