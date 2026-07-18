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Цены на АЗС пошли вверх: сколько стоит бензин и ДТ 18 июля и где заправляться дешевле

07:37 18.07.2026 Сб
4 мин
Сколько стоит заправить полный бак сегодня?
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС пошли вверх: сколько стоит бензин и ДТ 18 июля и где заправляться дешевле Фото: АЗС обновили цены на топливо 18 июля (коллаж РБК-Украина)
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Украинские АЗС обновили цены на топливо утром 18 июля. Бензин и дизель стали дороже в большинстве сетей.

Об актуальных данных о стоимости горючего, сколько стоит заправить полный бак сегодня и к чему готовиться водителям в ближайшие недели - читайте в материале РБК-Ураина ниже.

Главное:

  • Волна подорожания: Ведущие сети АЗС, в частности, OKKO, SOCAR и "Укрнафта", повысили стоимость бензина и ДТ.
  • Где дешевле: По цене на бензин А-95 самой выгодной остается сеть "Укрнафта" (75,40 грн/л). Разница в стоимости полного бака (50 литров) между "Укрнафтой" и самой дорогой сетью (SOCAR) составляет 475 гривен.
  • Прогноз экспертов: Ожидается постепенное повышение цен минимум на 5 гривен за литр. Это неизбежный процесс, связанный с мировыми котировками, по которым сети уже закупают топливо.
  • Без шоков: Несмотря на подорожание, рынок не ожидает резких "скачков" цен, как это было во время прошлых кризисов. Повышение будет происходить плавно, поскольку мировые цены росли постепенно.
  • Динамика: Большие сети АЗС обновляют ценники постепенно, используя имеющиеся запасы, поэтому процесс изменения стоимости растянется во времени.

Цены на АЗС пошли вверх: сколько стоит бензин и ДТ 18 июля и где заправляться дешевле

Фото: цены на АЗС 18 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн (+1 грн)
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95 Евро: 79,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Pulls: 83,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Евро: 80,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 82,90 грн
  • ДТ Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 90,90 грн (+1 грн)
  • Бензин NANO 95: 84,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 80,90 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO Extro: 84,90 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO: 81,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 78,40 грн (+50 коп.)
  • Бензин А-95: 75,40 грн (+50 коп.)
  • Бензин А-92: 71,40 грн (+50 коп.)
  • ДТ (Energy): 78,40 грн (+50 коп.)
  • ДТ: 76,40 грн (+50 коп.)
  • Газ: 38,40 грн

Что изменилось

  • OKKO: Стоимость всех видов бензина и дизельного топлива выросла на 1 гривну. Цена на автогаз осталась неизменной.
  • WOG: Цены на бензин, дизельное топливо и газ остались без изменений по сравнению с предыдущими показателями.
  • SOCAR: Все виды бензина и дизельного топлива подорожали на 1 гривну. Стоимость автогаза осталась на прежнем уровне.
  • "Укрнафта": Цены на бензины А-92, А-95 (включая Energy) и дизельное топливо (включая Energy) повысились на 50 копеек. Цена на бензин А-98 и газ не изменилась.

Сколько стоит заправить полный бак?

Чтобы сориентировать водителей в расходах, мы посчитали, сколько ориентировочно будет стоить заправить полный бак (стандартный объем - 50 литров) на разных сетях АЗС.

Стоимость полного бака (50 литров):

  • OKKO (бензин А-95 Евро): 3 995 грн.
  • WOG (бензин 95 Евро): 3 945 грн.
  • SOCAR (бензин А-95): 4045 грн.
  • "Укрнафта" (бензин А-95): 3770 грн.

На основе цен, предоставленных для бензина марки А-95 (стандартного вида) на разных АЗС, самое выгодное предложение сегодня в сети "Укрнафта".

Заправка полного бака (50 литров) бензином А-95 в сети "Укрнафта" обойдется на 275 грн дешевле, чем на WOG, на 375 грн дешевле, чем на OKKO и на 475 грн дешевле, чем на SOCAR.

Почему растут цены

Как отмечал в комментарии РБК-Украина топливный эксперт и директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, повышение цен на АЗС - ожидаемый процесс, напрямую зависящий от ситуации на мировых рынках.

По его словам, в настоящее время оптовые и закупочные цены на дизель превышают розничные цены на колонках. Топливо, которое закупается сегодня по мировым котировкам, обходится дороже, чем то, что сейчас продается на АЗС.

Почему цены вырастут минимум на 5 гривен

По оценкам Куюна, повышение цены на 5 гривен за литр - это вопрос решенный. Компании уже осуществляют закупки по более высоким ценам, поэтому этот уровень роста неизбежен. Поскольку процесс закупки и логистики занимает 2-3 недели, цена на топливо, которое мы будем видеть на стелах в ближайшем будущем, уже фактически сформирована.

Как будут меняться цены

Повышение на рынке будет постепенным:

  • Первыми реагируют сети эконом-сегмента, поскольку они обладают минимальными запасами горючего и наименьшей маржинальностью.
  • Большие сети реагируют в последнюю очередь, поскольку имеют больший запас прочности и объемы топлива, закупленные ранее.
  • Ожидается, что сети будут добавлять понемногу цену, ежедневно обновляя показатели на табло.

Стоит ли ждать шокового роста?

В отличие от мартовского кризиса, когда цены за неделю могли вырасти на 10-12 гривен, сейчас таких предпосылок нет. Мировые цены росли постепенно, поэтому и в Украине подорожание будет происходить плавно.

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