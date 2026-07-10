Ціни на АЗС перед вихідними: скільки коштує бензин, дизель та газ 10 липня

Українські АЗС показали ціни перед вихідними. Бензин, дизель і автогаз залишилися на попередньому рівні, а найнижчу вартість на А-95 серед великих мереж продовжує пропонувати "Укрнафта".
РБК-Україна розповідає, які цінники на популярних АЗС станом на п'ятницю, 10 липня.
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Мережі OKKO, WOG та SOCAR у п'ятницю повністю продублювали цінники попереднього дня. На ринку преміум-сегмента зберігається ціновий паритет: стандартний А-95 всюди коштує 78,90 грн/л, а автомобільний газ - 41,90 грн/л.
У державній мережі "Укрнафта" стабільність також у пріоритеті - після вчорашнього вирівнювання вартості звичайного та преміального ДП (обидва види пального наразі відпускають по 74,90 грн/л), сьогодні ціна не коригувалася.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 10 липня (інфографіка РБК-Україна)
Газ в "Укрнафти" традиційно залишається найдешевшим серед порівнюваних мереж - 38,40 грн/л.
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