Ціни на АЗС перед вихідними: скільки коштує бензин, дизель та газ 10 липня

Головне: Бензин : Мережі утримують вартість усіх марок. Найдешевший А-95 серед великих гравців, як і раніше, пропонує державна мережа - по 73,90 грн/л.

: Мережі утримують вартість усіх марок. Найдешевший А-95 серед великих гравців, як і раніше, пропонує державна мережа - по 73,90 грн/л. Дизель : Преміальні та стандартні марки залишилися на рівні четверга. В "Укрнафті" продовжує діяти знижена ціна на брендове ДП.

: Преміальні та стандартні марки залишилися на рівні четверга. В "Укрнафті" продовжує діяти знижена ціна на брендове ДП. Автогаз: Вартість зафіксувалася в діапазоні від 38,40 грн/л до 41,90 грн/л.

Що відбувається на автозаправках

Мережі OKKO, WOG та SOCAR у п'ятницю повністю продублювали цінники попереднього дня. На ринку преміум-сегмента зберігається ціновий паритет: стандартний А-95 всюди коштує 78,90 грн/л, а автомобільний газ - 41,90 грн/л.

У державній мережі "Укрнафта" стабільність також у пріоритеті - після вчорашнього вирівнювання вартості звичайного та преміального ДП (обидва види пального наразі відпускають по 74,90 грн/л), сьогодні ціна не коригувалася.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 10 липня (інфографіка РБК-Україна)

Газ в "Укрнафти" традиційно залишається найдешевшим серед порівнюваних мереж - 38,40 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 10 липня, п'ятниця

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 82,90 грн

ДП Євро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 82,90 грн

ДП Євро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 83,90 грн

ДП NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"