Цены на АЗС перед выходными: сколько стоит бензин, дизель и газ 10 июля

Украинские АЗС показали цены перед выходными. Бензин, дизель и автогаз остались на прежнем уровне, а самую низкую стоимость на А-95 среди крупных сетей продолжает предлагать "Укрнафта".
РБК-Украина рассказывает, какие ценники на популярных АЗС по состоянию на пятницу, 10 июля.
Главное:
Сети OKKO, WOG и SOCAR в пятницу полностью продублировали ценники предыдущего дня. На рынке премиум-сегмента сохраняется ценовой паритет: стандартный А-95 повсюду стоит 78,90 грн/л, а автомобильный газ - 41,90 грн/л.
В государственной сети "Укрнафта" стабильность также в приоритете - после вчерашнего выравнивания стоимости обычного и премиального ДТ (оба вида горючего отпускают по 74,90 грн/л ), сегодня цена не корректировалась.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 10 июля (инфографика РБК-Украина)
Газ у "Укрнафты" традиционно остается самым дешевым среди сравниваемых сетей - 38,40 грн/л.
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