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Пальне може подешевшати: голова АМКУ побачив простір для зниження цін

16:56 07.07.2026 Вт
2 хв
Що впливає на ціни на АЗС і чому вони можуть відрізнятися навіть в одній мережі?
aimg Марія Науменко
Пальне може подешевшати: голова АМКУ побачив простір для зниження цін Фото: водійка заправляє автомобіль на АЗС (Getty Images)
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Російські обстріли заправок збільшують витрати паливних мереж, однак на АЗС в Україні все ще є простір для зниження цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко заявив, що обстріли АЗС, особливо в прифронтових регіонах, справді впливають на витрати паливних компаній. За його словами, відновлення однієї зруйнованої заправки потребує значних коштів.

Водночас такі витрати не означають, що мережі не можуть переглядати ціни для споживачів. На запитання, чи є зараз простір для зниження вартості пального на АЗС, Кириленко відповів ствердно.

"Так, є простір для зниження ціни", - сказав він.

За словами голови АМКУ, під час зустрічей із представниками паливного ринку Комітет з'ясовував, як формуються ціни в різних регіонах. У компаніях пояснювали, що на вартість пального впливає, зокрема, відстань доставки до конкретної заправки.

Тому ціни можуть відрізнятися навіть на АЗС однієї мережі. Водночас, як зазначив Кириленко, паливні компанії мають можливість знижувати вартість пального та продовжувати це робити.

Нагадаємо, станом на 7 липня великі мережі АЗС утримували ціни на пальне без змін. Стандартний бензин А-95 на OKKO, WOG і SOCAR коштував 78,90 грн за літр, дизель - від 79,90 грн, а автогаз - 41,90 грн.

Найнижчі ціни серед цих мереж пропонувала "Укрнафта": А-95 коштував 73,90 грн за літр, дизель - 74,90 грн, а газ - 38,40 грн.

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