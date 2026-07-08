"Ми вже це проходили": експерт дав прогноз щодо цін на АЗС через нову ескалацію з Іраном

Підвищення світових цін на нафту і пальне через загострення конфлікту між США та Іраном безумовно призведе до подорожчання на українських АЗС.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив паливний експерт та директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Головне: Пряма залежність: Вартість пального на українських АЗС неминуче піде вгору слідом за світовими цінами.

Вартість пального на українських АЗС неминуче піде вгору слідом за світовими цінами. Темпи подорожчання: Швидкість зміни цінників в Україні залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході.

Швидкість зміни цінників в Україні залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході. Поточна ситуація: Наразі ціни на світовому ринку зростають помірно, тому різкого злету вартості на українських АЗС поки немає.

США завдали низку ударів по Ірану після нападів на судна в Ормузькій протоці. На цю ескалацію відразу ж відреагувала нафта. Світові ціни на нафту підскочили до найвищих показників за останні тижні.

Як ескалація впливає на українські АЗС

Український ринок пального повністю залежить від світових тенденцій, зазначив Куюн. Коли ціни на нафтопродукти зростають на міжнародному ринку, вони автоматично йдуть угору і в Україні, а у разі їхнього зниження - навпаки падають.

"Ми з вами це вже проходили. Ідуть ціни вгору там, ідуть вгору й у нас. Це ж дуже просто", - сказав експерт.

Швидкість зміни цінників на українських АЗС залежатиме виключно від темпів розвитку подій на Близькому Сході, наголосив Куюн.

Якщо пальне на міжнародному ринку дорожчатиме поступово, то і в Україні приріст буде повільним. Проте у разі стрімкого злету, як це відбувалося в березні, ціна на дизель чи бензин може підскочити на 10-20 гривень лише за тиждень або два.

Чому ціни на АЗС падають повільніше, ніж нафта

За словами Куюна, падіння цін на пальне завжди триває довше, ніж їхнє зростання.

"Ми не купуємо нафту, ми купуємо нафтопродукти. Нафтопродукти не впали в ціні. Вони падали три місяці, а зросли за місяць. Як ціни на АЗС можуть впасти, так же швидко, як вони зростали? Ну, це абсурд якийсь, якщо само по собі падіння на три місяці розтягнулося і все одно не дійшло до початкової точки", - пояснив експерт.

Наразі, як зазначив Куюн, на світовому ринку фіксується певне підвищення вартості, проте ситуація значно спокійніша, ніж під час березневого стрибка, тому різкого злету цін в Україні поки немає.