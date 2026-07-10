Ціни на АЗС перед вихідними: скільки коштує бензин, дизель та газ 10 липня
Українські АЗС показали ціни перед вихідними. Бензин, дизель і автогаз залишилися на попередньому рівні, а найнижчу вартість на А-95 серед великих мереж продовжує пропонувати "Укрнафта".
РБК-Україна розповідає, які цінники на популярних АЗС станом на п'ятницю, 10 липня.
Головне:
- Бензин: Мережі утримують вартість усіх марок. Найдешевший А-95 серед великих гравців, як і раніше, пропонує державна мережа - по 73,90 грн/л.
- Дизель: Преміальні та стандартні марки залишилися на рівні четверга. В "Укрнафті" продовжує діяти знижена ціна на брендове ДП.
- Автогаз: Вартість зафіксувалася в діапазоні від 38,40 грн/л до 41,90 грн/л.
Що відбувається на автозаправках
Мережі OKKO, WOG та SOCAR у п'ятницю повністю продублювали цінники попереднього дня. На ринку преміум-сегмента зберігається ціновий паритет: стандартний А-95 всюди коштує 78,90 грн/л, а автомобільний газ - 41,90 грн/л.
У державній мережі "Укрнафта" стабільність також у пріоритеті - після вчорашнього вирівнювання вартості звичайного та преміального ДП (обидва види пального наразі відпускають по 74,90 грн/л), сьогодні ціна не коригувалася.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 10 липня (інфографіка РБК-Україна)
Газ в "Укрнафти" традиційно залишається найдешевшим серед порівнюваних мереж - 38,40 грн/л.
Деталізація цін на АЗС 10 липня, п'ятниця
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 82,90 грн
- ДП Євро: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 82,90 грн
- ДП Євро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДП NANO Extro: 83,90 грн
- ДП NANO: 80,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДП (Energy): 74,90 грн
- ДП: 74,90 грн
- Газ: 38,40 грн