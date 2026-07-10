Цены на АЗС перед выходными: сколько стоит бензин, дизель и газ 10 июля

Украинские АЗС показали цены перед выходными. Бензин, дизель и автогаз остались на прежнем уровне, а самую низкую стоимость на А-95 среди крупных сетей продолжает предлагать "Укрнафта".

РБК-Украина рассказывает, какие ценники на популярных АЗС по состоянию на пятницу, 10 июля.

Главное: Бензин : Сети удерживают стоимость всех марок. Самый дешевый А-95 среди крупных игроков по-прежнему предлагает государственная сеть - по 73,90 грн/л.

: Сети удерживают стоимость всех марок. Самый дешевый А-95 среди крупных игроков по-прежнему предлагает государственная сеть - по 73,90 грн/л. Дизель : Премиальные и обычные марки остались на уровне четверга. В "Укрнафте" продолжает действовать пониженная цена на брендовое ДТ.

: Премиальные и обычные марки остались на уровне четверга. В "Укрнафте" продолжает действовать пониженная цена на брендовое ДТ. Автогаз: Стоимость зафиксировалась в диапазоне от 38,40 грн/л до 41,90 грн/л.

Что происходит на автозаправках

Сети OKKO, WOG и SOCAR в пятницу полностью продублировали ценники предыдущего дня. На рынке премиум-сегмента сохраняется ценовой паритет: стандартный А-95 повсюду стоит 78,90 грн/л, а автомобильный газ - 41,90 грн/л.

В государственной сети "Укрнафта" стабильность также в приоритете - после вчерашнего выравнивания стоимости обычного и премиального ДТ (оба вида горючего отпускают по 74,90 грн/л ), сегодня цена не корректировалась.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 10 июля (инфографика РБК-Украина)

Газ у "Укрнафты" традиционно остается самым дешевым среди сравниваемых сетей - 38,40 грн/л.

Детализация цен на АЗС 10 июля, пятница

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДТ Pulls: 82,90 грн

ДТ Евро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДТ Mustang: 82,90 грн

ДТ Евро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДТ NANO Extro: 83,90 грн

ДТ NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"