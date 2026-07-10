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Цены на АЗС перед выходными: сколько стоит бензин, дизель и газ 10 июля

09:22 10.07.2026 Пт
2 мин
За литр 95-го водители могут переплатить до 5 грн, если выбрать более дорогую автозаправку
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС перед выходными: сколько стоит бензин, дизель и газ 10 июля Фото: Несмотря на стабильные цены на АЗС, разница в стоимости топлива есть (инфографика РБК-Украина)
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Украинские АЗС показали цены перед выходными. Бензин, дизель и автогаз остались на прежнем уровне, а самую низкую стоимость на А-95 среди крупных сетей продолжает предлагать "Укрнафта".

РБК-Украина рассказывает, какие ценники на популярных АЗС по состоянию на пятницу, 10 июля.

Главное:

  • Бензин: Сети удерживают стоимость всех марок. Самый дешевый А-95 среди крупных игроков по-прежнему предлагает государственная сеть - по 73,90 грн/л.
  • Дизель: Премиальные и обычные марки остались на уровне четверга. В "Укрнафте" продолжает действовать пониженная цена на брендовое ДТ.
  • Автогаз: Стоимость зафиксировалась в диапазоне от 38,40 грн/л до 41,90 грн/л.

Что происходит на автозаправках

Сети OKKO, WOG и SOCAR в пятницу полностью продублировали ценники предыдущего дня. На рынке премиум-сегмента сохраняется ценовой паритет: стандартный А-95 повсюду стоит 78,90 грн/л, а автомобильный газ - 41,90 грн/л.

В государственной сети "Укрнафта" стабильность также в приоритете - после вчерашнего выравнивания стоимости обычного и премиального ДТ (оба вида горючего отпускают по 74,90 грн/л ), сегодня цена не корректировалась.

Цены на АЗС перед выходными: сколько стоит бензин, дизель и газ 10 июля

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 10 июля (инфографика РБК-Украина)

Газ у "Укрнафты" традиционно остается самым дешевым среди сравниваемых сетей - 38,40 грн/л.

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Детализация цен на АЗС 10 июля, пятница

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 82,90 грн
  • ДТ Евро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 82,90 грн
  • ДТ Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 83,90 грн
  • ДТ NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 74,90 грн
  • ДТ: 74,90 грн
  • Газ: 38,40 грн
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