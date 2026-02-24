Ціни на АЗС б'ють рекорди: чому пальне дорожчає та чого чекати водіям далі

Головне:

Чому подорожчало пальне: причина суто у світовому ринку нафти. З початку року барель зріс у ціні майже на 20%.

причина суто у світовому ринку нафти. З початку року барель зріс у ціні майже на 20%. Чи є привід для паніки: це перше підвищення за кілька тижнів, тому стрімким його назвати не можна.

це перше підвищення за кілька тижнів, тому стрімким його назвати не можна. Що буде далі: прогнозувати складно, бо усе залежатиме від ситуації у світі.

Чому змінилися ціни на АЗС

Вартість пального на українських АЗС пробила чергову психологічну позначку, повідомляв портал Enkorr. Одразу після вихідних цінники зросли на 1 гривню на ОККО та WOG, а згодом до них підтягнулися UKRNAFTA і UPG.

За словами Куюна, підвищення вартості пального у деяких мережах пов'язане виключно зі світовим ринком нафтопродуктів.

У п'ятницю відбувся суттєвий стрибок: вартість бареля нафти перевищила 70 доларів і наразі становить близько 72 доларів. Ще 1 січня ціна нафти складала 60 доларів.

"Тобто вже майже на 20% зросла ціна на нафту з початку року, за два неповних місяці", - зауважив фахівець.

Відповідно, українські компанії змушені закуповувати ресурс дорожче і перекладати ці витрати на цінники заправних станцій, сказав він.

Що буде з цінами далі

Поточне подорожчання є першим за декілька тижнів, тому його не можна назвати стрімким, сказав РБК-Україна Куюн.

Водночас в медіа почали з'являтися прогнози, що ціни на пальне продовжать рости, а у разі військової операції США в Ірані, взагалі можуть підскочити ще на 5 гривень.

Однак, за словами Куюна, що буде з цінами далі - поки спрогнозувати складно, адже все залежить від різних факторів.

"Ніхто не може сказати, що буде з ціною на нафту. Як довго це триватиме, чи буде якась можлива дестабілізація. Це фактори, які неможливо передбачити. Тому всі ці прогнози ні на чому не базуються. Як то кажуть, у страха очі великі", - наголосив Куюн.