Ціни на "автономні" квартири різко зростають: де оренда подорожчала найбільше

Де зріс попит і скільки коштує житло

Ринок показує неоднорідну динаміку залежно від міста. Найбільший приріст пропозицій довгострокової оренди житла з резервним живленням у жовтні 2025 року порівняно з минулим роком зафіксовано у:

Сумах - на 240%,

Чернігові - на 142%,

Луцьку - на 100%,

Житомирі та Дніпрі - на 41%,

Києві - на 27%.

Також зростання є у Миколаєві (+15%), Хмельницькому (+8%) та Полтаві (+2%). В інших обласних центрах пропозицій стало менше.

Традиційно найбільше оголошень розміщено у великих містах:

Київ - 3,6 тис. оголошень,

Одеса - 2,1 тис.,

Дніпро - 298,

Львів - 228.

Як змінилась вартість оренди

Медіанна ціна оренди житла з резервним живленням за рік найбільше зросла у:

Миколаєві - на 180% (з 5 000 гривень до 14 000 гривень),

Тернополі - на 80% (з 11,6 тис. гривень до 20,9 тис. гривень),

Запоріжжі - на 46% (з 6,5 тис. гривень до 9,5 тис. гривень)

Харкові - на 25% (з 7 тис. гривень до 8,7 тис. гривень).

Експерти пояснюють, що зростання інтересу до автономного житла спостерігається не лише у регіонах, які частіше страждають від обстрілів. Попит зростає і в більш спокійних містах - Луцьку, Івано-Франківську, Вінниці. Це може бути пов’язано як із внутрішньою міграцією, так і зі зміною вимог орендарів до базового оснащення квартир.

Де найбільший приріст "автономного житла"

З жовтня 2024-го до жовтня 2025 року найбільше збільшилася кількість оголошень квартир, де можна увімкнути опалення навіть під час відключень світла. Лідери за зростанням:

Суми - на 114%,

Луцьк - на 72%,

Дніпро - на 40%,

Чернігів - на 32%,

Київ - на 29%.

Водночас у більшості інших міст України пропозиція навпаки скоротилась.

Найбільше таких квартир традиційно у столиці - близько 9,2 тис. оголошень, далі йдуть:

Одеса - 5,4 тис.,

Дніпро - 1,3 тис.,

Харків - 621,

Запоріжжя - 460,

Вінниця - 404.

Ціни на квартири з автономним опаленням також зростають

Найбільше медіанна ціна піднялась:

Суми - на 36% (з 5,5 тис. гривень до 7,5 тис. гривень),

Харків - на 20% (з 5 тис. гривень до 6 тис. гривень),

Вінниця - на 16% (з 12 тис. гривень до 13,9 тис. гривень),

Житомир - на 13% (з 10 тис. гривень до 11,2 тис. гривень),

Львів - на 12% (з 18,6 тис. гривень до 20,8 тис. гривень).

Чому попит зростає навіть у спокійних містах

Експерти вказують, що "автономне житло" стає новим стандартом комфорту в умовах періодичних атак по енергосистемі. Орендарі, навіть у регіонах із меншими ризиками, дедалі частіше звертають увагу на можливість мати:

резервне живлення,

автономне опалення,

незалежний інтернет.

Зростання пропозиції частково пов’язане і з власниками, які адаптують квартири під нові вимоги, щоб залишатись конкурентними.