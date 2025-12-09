Ціни на "автономні" квартири різко зростають: де оренда подорожчала найбільше

Відключення світла восени знову активізували попит українців на так зване "автономне житло" - квартири, які під час блекаутів залишаються з резервним живленням, опаленням чи інтернетом.
РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість розповідає, як за рік змінилась пропозиція таких квартир та їхня вартість у різних регіонах.
Ринок показує неоднорідну динаміку залежно від міста. Найбільший приріст пропозицій довгострокової оренди житла з резервним живленням у жовтні 2025 року порівняно з минулим роком зафіксовано у:
Також зростання є у Миколаєві (+15%), Хмельницькому (+8%) та Полтаві (+2%). В інших обласних центрах пропозицій стало менше.
Традиційно найбільше оголошень розміщено у великих містах:
Медіанна ціна оренди житла з резервним живленням за рік найбільше зросла у:
Експерти пояснюють, що зростання інтересу до автономного житла спостерігається не лише у регіонах, які частіше страждають від обстрілів. Попит зростає і в більш спокійних містах - Луцьку, Івано-Франківську, Вінниці. Це може бути пов’язано як із внутрішньою міграцією, так і зі зміною вимог орендарів до базового оснащення квартир.
З жовтня 2024-го до жовтня 2025 року найбільше збільшилася кількість оголошень квартир, де можна увімкнути опалення навіть під час відключень світла. Лідери за зростанням:
Водночас у більшості інших міст України пропозиція навпаки скоротилась.
Найбільше таких квартир традиційно у столиці - близько 9,2 тис. оголошень, далі йдуть:
Найбільше медіанна ціна піднялась:
Експерти вказують, що "автономне житло" стає новим стандартом комфорту в умовах періодичних атак по енергосистемі. Орендарі, навіть у регіонах із меншими ризиками, дедалі частіше звертають увагу на можливість мати:
Зростання пропозиції частково пов’язане і з власниками, які адаптують квартири під нові вимоги, щоб залишатись конкурентними.
