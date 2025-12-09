RU

Общество Образование Деньги Изменения

Цены на "автономные" квартиры резко растут: где аренда подорожала больше всего

Фото: В Украине дорожают квартиры с резервным питанием (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Отключения света осенью снова активизировали спрос украинцев на так называемое "автономное жилье" - квартиры, которые во время блэкаутов остаются с резервным питанием, отоплением или интернетом.

РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость рассказывает, как за год изменилось предложение таких квартир и их стоимость в разных регионах.

Где вырос спрос и сколько стоит жилье

Рынок показывает неоднородную динамику в зависимости от города. Наибольший прирост предложений долгосрочной аренды жилья с резервным питанием в октябре 2025 года по сравнению с прошлым годом зафиксирован в:

  • Сумах - на 240%,
  • Чернигове - на 142%,
  • Луцке - на 100%,
  • Житомире и Днепре - на 41%,
  • Киеве - на 27%.

Также рост есть в Николаеве (+15%), Хмельницком (+8%) и Полтаве (+2%). В других областных центрах предложений стало меньше.

Традиционно больше всего объявлений размещено в крупных городах:

  • Киев - 3,6 тыс. объявлений,
  • Одесса - 2,1 тыс,
  • Днепр - 298,
  • Львов - 228.

Как изменилась стоимость аренды

Медианная цена аренды жилья с резервным питанием за год больше всего выросла в:

  • Николаеве - на 180% (с 5 000 гривен до 14 000 гривен),
  • Тернополе - на 80% (с 11,6 тыс. гривен до 20,9 тыс. гривен),
  • Запорожье - на 46% (с 6,5 тыс. гривен до 9,5 тыс. гривен)
  • Харькове - на 25% (с 7 тыс. гривен до 8,7 тыс. гривен).

Эксперты объясняют, что рост интереса к автономному жилью наблюдается не только в регионах, которые чаще страдают от обстрелов. Спрос растет и в более спокойных городах - Луцке, Ивано-Франковске, Виннице. Это может быть связано как с внутренней миграцией, так и с изменением требований арендаторов к базовому оснащению квартир.

Где наибольший прирост "автономного жилья"

С октября 2024-го по октябрь 2025 года больше всего увеличилось количество объявлений квартир, где можно включить отопление даже во время отключений света. Лидеры по росту:

  • Сумы - на 114%,
  • Луцк - на 72%,
  • Днепр - на 40%,
  • Чернигов - на 32%,
  • Киев - на 29%.

В то же время в большинстве других городов Украины предложение наоборот сократилось.

Больше всего таких квартир традиционно в столице - около 9,2 тыс. объявлений, далее следуют:

  • Одесса - 5,4 тыс,
  • Днепр - 1,3 тыс,
  • Харьков - 621,
  • Запорожье - 460,
  • Винница - 404.

Цены на квартиры с автономным отоплением также растут

Больше всего медианная цена поднялась:

  • Сумы - на 36% (с 5,5 тыс. гривен до 7,5 тыс. гривен),
  • Харьков - на 20% (с 5 тыс. гривен до 6 тыс. гривен),
  • Винница - на 16% (с 12 тыс. гривен до 13,9 тыс. гривен),
  • Житомир - на 13% (с 10 тыс. гривен до 11,2 тыс. гривен),
  • Львов - на 12% (с 18,6 тыс. гривен до 20,8 тыс. гривен).

Почему спрос растет даже в спокойных городах

Эксперты указывают, что "автономное жилье" становится новым стандартом комфорта в условиях периодических атак по энергосистеме. Арендаторы, даже в регионах с меньшими рисками, все чаще обращают внимание на возможность иметь:

  • резервное питание,
  • автономное отопление,
  • независимый интернет.

Рост предложения частично связан и с владельцами, которые адаптируют квартиры под новые требования, чтобы оставаться конкурентными.

Напомним, в Украине элитная загородная недвижимость продолжает дорожать, и Киевская область уверенно сохраняет статус региона с самыми высокими ценами на частные дома. Самые дорогие локации сосредоточены в пригороде столицы, в частности в Плютах, где медианная цена достигает 47,5 млн гривен. В то же время прифронтовые и южные области демонстрируют самую низкую стоимость жилья.

Также РБК-Украина писало, в каких регионах больше всего подорожало жилье в 2025 году.

