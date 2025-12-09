Цены на "автономные" квартиры резко растут: где аренда подорожала больше всего

Отключения света осенью снова активизировали спрос украинцев на так называемое "автономное жилье" - квартиры, которые во время блэкаутов остаются с резервным питанием, отоплением или интернетом.
РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость рассказывает, как за год изменилось предложение таких квартир и их стоимость в разных регионах.
Рынок показывает неоднородную динамику в зависимости от города. Наибольший прирост предложений долгосрочной аренды жилья с резервным питанием в октябре 2025 года по сравнению с прошлым годом зафиксирован в:
Также рост есть в Николаеве (+15%), Хмельницком (+8%) и Полтаве (+2%). В других областных центрах предложений стало меньше.
Традиционно больше всего объявлений размещено в крупных городах:
Медианная цена аренды жилья с резервным питанием за год больше всего выросла в:
Эксперты объясняют, что рост интереса к автономному жилью наблюдается не только в регионах, которые чаще страдают от обстрелов. Спрос растет и в более спокойных городах - Луцке, Ивано-Франковске, Виннице. Это может быть связано как с внутренней миграцией, так и с изменением требований арендаторов к базовому оснащению квартир.
С октября 2024-го по октябрь 2025 года больше всего увеличилось количество объявлений квартир, где можно включить отопление даже во время отключений света. Лидеры по росту:
В то же время в большинстве других городов Украины предложение наоборот сократилось.
Больше всего таких квартир традиционно в столице - около 9,2 тыс. объявлений, далее следуют:
Больше всего медианная цена поднялась:
Эксперты указывают, что "автономное жилье" становится новым стандартом комфорта в условиях периодических атак по энергосистеме. Арендаторы, даже в регионах с меньшими рисками, все чаще обращают внимание на возможность иметь:
Рост предложения частично связан и с владельцами, которые адаптируют квартиры под новые требования, чтобы оставаться конкурентными.
Напомним, в Украине элитная загородная недвижимость продолжает дорожать, и Киевская область уверенно сохраняет статус региона с самыми высокими ценами на частные дома. Самые дорогие локации сосредоточены в пригороде столицы, в частности в Плютах, где медианная цена достигает 47,5 млн гривен. В то же время прифронтовые и южные области демонстрируют самую низкую стоимость жилья.
Также РБК-Украина писало, в каких регионах больше всего подорожало жилье в 2025 году.