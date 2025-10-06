Ціна на золото оновила історичний рекорд через політичну кризу в США, - Bloomberg

Рекордне зростання вартості золота

Як пише видання, ціни на золото зросли до рекордного рівня - майже 4000 доларів за унцію, оскільки очікування зниження відсоткових ставок у США та ризик тривалого шатдауну уряду підвищили інтерес інвесторів до захисних активів. Про це повідомляє Bloomberg.

На початку тижня вартість золота піднялася на 1,5% - до 3945 доларів за унцію, що стало продовженням семитижневого зростання. Від початку року ціни вже зросли приблизно на 50%, а біржові фонди, забезпечені золотом, продемонстрували найбільший приріст за понад три роки.

Невизначеність у США підштовхує інвесторів

Можливе закриття уряду США призвело до затримки публікації ключових економічних даних, що лише посилило невизначеність.

Через це трейдери орієнтуються на приватні звіти, а Федеральна резервна система постає перед труднощами в оцінці реальної ситуації.

Інвестори очікують зниження ставки на чверть відсоткового пункту, що традиційно підтримує попит на золото як актив, який не приносить відсотків.

Центробанки й інвестори підживлюють зростання

Ріст вартості золота також підтримали центральні банки, які продовжують диверсифікацію резервів від долара США. Економічна та геополітична невизначеність, зокрема пов’язана з адміністрацією Дональда Трампа, а також пом’якшення монетарної політики ФРС, стимулювали інтерес до захисних активів - золота, срібла та біткойна.

Як зазначила аналітик Phillip Nova Pte, приплив коштів у золоті фонди був "вражаючим" і свідчить про те, "наскільки глибоко вкорінився менталітет купуй на спадах серед інвесторів".

Станом на 8:58 ранку в Лондоні ціна золота зросла на 1,4% - до 3943,89 долара за унцію. Індекс спотового долара Bloomberg піднявся на 0,5%, а котирування срібла, платини та паладію також продемонстрували зростання.

Аналітик Pepperstone Group наголосив, що "зниження ставок ФРС на тлі ослаблення ринку праці" підтримує золото, але водночас можливий короткостроковий відкат, який "буде здоровою фазою в межах тривалого висхідного тренду".