Цена на золото обновила исторический рекорд из-за политического кризиса в США, - Bloomberg

Цена золота выросла до исторического максимума, приближаясь к отметке в 4000 долларов за унцию, на фоне опасений относительно затяжного закрытия федерального правительства США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, цены на золото выросли до рекордного уровня - почти 4000 долларов за унцию, поскольку ожидания снижения процентных ставок в США и риск длительного шатдауна правительства повысили интерес инвесторов к защитным активам. Об этом сообщает Bloomberg.
В начале недели стоимость золота поднялась на 1,5% - до 3945 долларов за унцию, что стало продолжением семинедельного роста. С начала года цены уже выросли примерно на 50%, а биржевые фонды, обеспеченные золотом, продемонстрировали наибольший прирост за более чем три года.
Возможное закрытие правительства США привело к задержке публикации ключевых экономических данных, что лишь усилило неопределенность.
Из-за этого трейдеры ориентируются на частные отчеты, а Федеральная резервная система сталкивается с трудностями в оценке реальной ситуации.
Инвесторы ожидают снижения ставки на четверть процентного пункта, что традиционно поддерживает спрос на золото как актив, который не приносит процентов.
Рост стоимости золота также поддержали центральные банки, которые продолжают диверсификацию резервов от доллара США. Экономическая и геополитическая неопределенность, в том числе связанная с администрацией Дональда Трампа, а также смягчение монетарной политики ФРС, стимулировали интерес к защитным активам - золоту, серебру и биткоину.
Как отметила аналитик Phillip Nova Pte, приток средств в золотые фонды был "впечатляющим" и свидетельствует о том, "насколько глубоко укоренился менталитет покупай на спадах среди инвесторов".
По состоянию на 8:58 утра в Лондоне цена золота выросла на 1,4% - до 3943,89 доллара за унцию. Индекс спотового доллара Bloomberg поднялся на 0,5%, а котировки серебра, платины и палладия также продемонстрировали рост.
Аналитик Pepperstone Group подчеркнул, что "снижение ставок ФРС на фоне ослабления рынка труда" поддерживает золото, но в то же время возможен краткосрочный откат, который "будет здоровой фазой в пределах длительного восходящего тренда".
Напомним, в апреле 2025 года золото впервые в истории подорожало до 3500 долларов за унцию.
Резкий скачок цен был спровоцирован опасениями, что президент Дональд Трамп может уволить председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, что привело к оттоку средств из американских акций, облигаций и доллара.
2 сентября цены на золото снова резко выросли, достигнув исторического максимума в 3508,70 доллара, а уже на следующий день стоимость металла превысила 3578 долларов за унцию, установив новый рекорд.