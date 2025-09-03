ua en ru
Золото оновлює рекорди на тлі падіння долара і стає головним захисним активом

Середа 03 вересня 2025 14:57
Золото оновлює рекорди на тлі падіння долара і стає головним захисним активом
Автор: Олександр Білоус

Золото подорожчало більш ніж на 34% з початку року. Попит з боку центробанків та інвесторів зміцнив його позиції як захисного активу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зростання цін і прогнози аналітиків

Останнє зростання цін на золото було спричинене очікуваннями зниження ставок у США, сумнівами в незалежності Федеральної резервної системи та високим попитом з боку інвесторів і центробанків. За оцінками аналітиків, котирування можуть досягти нових рекордів найближчими тижнями.

Спотове золото 2 вересня оновило максимум на рівні 3527,5 долара за унцію. Експерти прогнозують діапазон 3600-3900 доларів у найближчій перспективі і не виключають досягнення позначки 4000 доларів у 2026 році, якщо збережуться економічна і геополітична невизначеність.
Довгострокові тенденції

З початку року золото подорожчало більш ніж на 34%. Прогноз середньої ціни на 2025 рік підвищувався з січня по липень - від 2756 до 3220 доларів за унцію, згідно з опитуваннями Reuters.

Ринки очікують зниження ставки ФРС уже у вересні після заяви глави Джерома Пауелла про зростання ризиків для зайнятості. Це посилило позиції золота як захисного активу.

Роль долара і політичні ризики

"Підтримує золото негативний прогноз щодо долара, заснований на очікуваннях зниження ставок ФРС, відтоку інвесторів з американських активів і невизначеності через тарифи", - зазначив старший аналітик ActivTrades Рікардо Евангеліста.

Долар впав майже на 11% із січня, коли Дональд Трамп повернувся в Білий дім. Більш слабкий долар робить золото, номіноване в американській валюті, дешевшим для власників інших валют.

Критика Трампом Пауелла і спроби змістити члена Ради керівників Лізу Кук посилили сумніви щодо незалежності ФРС. Це також стимулювало купівлю золота.

Центральні банки та світовий попит

"Найсильнішим фактором залишається можливе втручання в роботу ФРС і сумніви в статусі долара як захисного активу", - сказав аналітик Julius Baer Карстен Менке.

На зростання інтересу до золота впливають геополітична напруженість на Близькому Сході і між Росією та Україною, а також активні закупівлі центробанків, особливо в країнах, що розвиваються. Центробанк Китаю в липні дев'ятий місяць поспіль збільшував свої золоті резерви.

За даними World Gold Council, центробанки планують збільшувати частку золота в резервах і скорочувати доларові активи протягом найближчих п'яти років.

"Поєднання зростання цін на золото і накопичення центробанками призвело до різкого збільшення його частки в резервах", - зазначив аналітик Deutsche Bank з дорогоцінних металів Майкл Хсю.

Нагадаємо, золото у квітні цього року вперше перевищило позначку 3500 доларів за унцію. Це сталося на тлі торговельної війни і намірів Трампа звільнити главу ФРС США Джерома Пауелла.

Тоді побоювання з приводу американської економіки призвели до падіння курсу долара до світових валют до мінімуму за три роки.

