Ціна на золото досягла рекордного рівня: які причини

Ціна на золото значно зросла через очікування зниження ставки Федеральної резервної системи США (ФРС) та ріст занепокоєння щодо майбутнього Центрального банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так ціна на злитки зросла на 0,9% - до понад 3 тисяч доларів за унцію. Це побило попередній рекорд у квітні цього року.

Таким чином ціна на дорогоцінний метал зросла більш ніж на 30% цього року. Очікується, що ціни на золото продовжуватимуть досягати нових максимумів у найближчі квартали.

Зазначимо, що ціни на срібло також зросли більш ніж удвічі за останні роки. Так, вартість срібла зросла на понад 40% з початку року, а сьогоднішня ціна 40 доларів за унцію побила рекорд 2011 року.

Серед основних причин росту цін на дорогоцінні метали - зниження процентних ставок, економічні показники та геополітичні ризики.

Водночас зазначимо, що жорстка позиція президента США Дональда Трампа щодо ФРС також посилила тривогу інвесторів. Ринки чекають на рішення суду щодо того, чи має Трамп законні підстави для усунення глави ФРС Лізи Кук з посади головного міністра центрального банку.

Як відомо, наприкінці серпня Трамп звинуватив Лізу Кук у шахрайстві з іпотекою.