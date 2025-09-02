Цена на золото достигла рекордного уровня: каковы причины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Так цена на слитки выросла на 0,9% - до более 3 тысяч долларов за унцию. Это побило предыдущий рекорд в апреле этого года.

Таким образом цена на драгоценный металл выросла более чем на 30% в этом году. Ожидается, что цены на золото будут продолжать достигать новых максимумов в ближайшие кварталы.

Отметим, что цены на серебро также выросли более чем вдвое за последние годы. Так, стоимость серебра выросла более чем на 40% с начала года, а сегодняшняя цена 40 долларов за унцию побила рекорд 2011 года.

Среди основных причин роста цен на драгоценные металлы - снижение процентных ставок, экономические показатели и геополитические риски.

В то же время отметим, что жесткая позиция президента США Дональда Трампа касаемо ФРС также усилила тревогу инвесторов. Рынки ждут решения суда относительно того, имеет ли Трамп законные основания для отстранения главы ФРС Лизы Кук с должности главного министра центрального банка.

Как известно, в конце августа Трамп обвинил Лизу Кук в мошенничестве с ипотекой.