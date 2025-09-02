ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Цена на золото достигла рекордного уровня: каковы причины

Вторник 02 сентября 2025 09:52
UA EN RU
Цена на золото достигла рекордного уровня: каковы причины Фото: цена на серебро также значительно выросла (National Bank Of Ukraine)
Автор: Маловичко Юлия

Цена на золото значительно выросла из-за ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) и рост беспокойства относительно будущего Центрального банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так цена на слитки выросла на 0,9% - до более 3 тысяч долларов за унцию. Это побило предыдущий рекорд в апреле этого года.

Таким образом цена на драгоценный металл выросла более чем на 30% в этом году. Ожидается, что цены на золото будут продолжать достигать новых максимумов в ближайшие кварталы.

Отметим, что цены на серебро также выросли более чем вдвое за последние годы. Так, стоимость серебра выросла более чем на 40% с начала года, а сегодняшняя цена 40 долларов за унцию побила рекорд 2011 года.

Среди основных причин роста цен на драгоценные металлы - снижение процентных ставок, экономические показатели и геополитические риски.

В то же время отметим, что жесткая позиция президента США Дональда Трампа касаемо ФРС также усилила тревогу инвесторов. Рынки ждут решения суда относительно того, имеет ли Трамп законные основания для отстранения главы ФРС Лизы Кук с должности главного министра центрального банка.

Как известно, в конце августа Трамп обвинил Лизу Кук в мошенничестве с ипотекой.

Напомним, золото в апреле этого года впервые превысило отметку 3500 долларов за унцию. Тогда цена выросла также на фоне намерений Трампа по увольнению тогдашнего главы ФРС Джерома Пауэлла.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком