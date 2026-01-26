Ціна на золото б'є рекорди - вже понад 5000 доларів. Прогнозується подальше зростання

Світові ціни на золото в понеділок піднялися до нового історичного максимуму, вперше перевищивши позначку 5000 доларів за тройську унцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання пише, що здорожчання цінного металу відбувається на тлі посилення геополітичної та фінансової невизначеності, що підштовхує інвесторів до активів "тихої гавані".

За підсумками вечірніх торгів спотове золото торгувалося близько 5 024 доларів за унцію, а ф’ючерси на золото з поставкою в лютому також показали зростання.

Аналітики відзначають, що стрімке зростання цін у 2025 році - на понад 64%-ве зростання загалом за рік - підтримується кількома факторами: низькими ставками в США, значними закупівлями золота центральними банками (особливо Китаю), а також рекордними потоками інвестицій у фонди, забезпечені золотом.

Незважаючи на рекорд, експерти прогнозують подальше зростання цін на дорогоцінний метал.

"Наш прогноз на рік полягає в тому, що ціна на золото досягне максимуму в 6400 доларів за унцію, а середня ціна - 5375 доларі", - сказав незалежний аналітик Росс Норман.

Золото традиційно вважається захисним активом під час економічної або політичної турбулентності, і нинішній ріст відображає підвищений попит на безпечні активи серед інвесторів.

Слід зазначити, срібло також б'є рекорди за ціною. У п'ятницю ціна срібла вперше перевищила позначку в 100 доларів, продовжуючи зростання на 147% минулого року, оскільки приплив роздрібних інвесторів та стимульовані покупки посилили тривалий період напруженості на фізичних ринках металу.