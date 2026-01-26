ua en ru
Цена на золото бьет рекорды - уже более 5000 долларов. Прогнозируется дальнейший рост

Понедельник 26 января 2026 04:05
UA EN RU
Цена на золото бьет рекорды - уже более 5000 долларов. Прогнозируется дальнейший рост Фото: в дальнейшем прогнозируется рост цены еще на 5000 долларов (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Мировые цены на золото в понедельник поднялись до нового исторического максимума, впервые превысив отметку 5000 долларов за тройскую унцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание пишет, что подорожание ценного металла происходит на фоне усиления геополитической и финансовой неопределенности, что подталкивает инвесторов к активам "тихой гавани".

По итогам вечерних торгов спотовое золото торговалось около 5 024 долларов за унцию, а фьючерсы на золото с поставкой в феврале также показали рост.

Аналитики отмечают, что стремительный рост цен в 2025 году - более чем 64%-ый рост в целом за год - поддерживается несколькими факторами: низкими ставками в США, значительными закупками золота центральными банками (особенно Китая), а также рекордными потоками инвестиций в фонды, обеспеченные золотом.

Несмотря на рекорд, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на драгоценный металл.

"Наш прогноз на год заключается в том, что цена на золото достигнет максимума в 6400 долларов за унцию, а средняя цена - 5375 долларов", - сказал независимый аналитик Росс Норман.

Золото традиционно считается защитным активом во время экономической или политической турбулентности, и нынешний рост отражает повышенный спрос на безопасные активы среди инвесторов.

Следует отметить, серебро также бьет рекорды в цене. В пятницу цена серебра впервые превысила отметку в 100 долларов, продолжая рост на 147% в прошлом году, поскольку приток розничных инвесторов и стимулированные покупки усилили длительный период напряженности на физических рынках металла.

Напомним, 23 января цена на золото достигла новой вершины - почти 5000 долларов за унцию. Вместе с золотом рекордно подорожали и другие драгоценные металлы.

Еще мы писали, что 20 января цены на золото впервые в истории превысили 4700 долларов за унцию из-за стремления президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.

