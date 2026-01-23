Золото наблизилося до 5000 доларів: яка ціна на срібло та інші метали

У п'ятницю, 23 січня ціна на золото досягла нової вершини - майже 5000 доларів за унцію. Разом із золотом рекордно подорожчали й інші дорогоцінні метали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Яка ціна

Сьогодні вартість злитків зросла до понад 4967 доларів за унцію та демонструє тижневе зростання майже на 8%. Головною причиною став різкий спад курсу долара, який переживає найгірший тиждень за останні сім місяців. Це зробило дорогоцінні метали привабливішими для інвесторів у всьому світі.

Срібло піднялося майже до 100 доларів за унцію, встановивши історичний максимум. Платина також досягла рекордного рівня, тоді як паладій показав зниження.

За даними Bloomberg, золото подорожчало на 0,3%. Срібло зросло на 2,6% - до 98,70 долара, платина додала 0,4%, раніше оновивши рекорд на рівні 2690,08 долара. Індекс долара Bloomberg залишився майже без змін після попереднього зниження.

Що впливає

Аналітики зазначають, що золото дедалі активніше розглядають як захисний актив на тлі зростання геополітичних і фінансових ризиків.

"Золото зазнає постійного переоцінювання, оскільки з’являються тріщини в порядку, що базується на правилах після Другої світової війни. Інвестори дедалі більше розглядають золото як надійний захист від цих важко кількісно оцінюваних ризиків зміни режиму", - пояснили аналітики.

Після найкращого річного результату з 1979 року злитки додали ще близько 15% на початку цього року. Додатковий тиск на ринки створюють заяви президента США Дональда Трампа щодо Федеральної резервної системи, а також загострення ситуації навколо Венесуели та Гренландії.

На цьому тлі Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на кінець року до 5400 доларів за унцію, очікуючи зростання попиту з боку приватних інвесторів і центральних банків.