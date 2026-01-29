UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Ціна золота продовжує рекордно зростати та наближається до 5600 доларів

Фото: ціна на золото стрімко зротає протягом останніх тижнів (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ціни на золото продовжують стрімке зростання та знову вкотре за останній час обновили історичний максимум, перевищивши позначку 5400 доларів за тройську унцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомляє Reuters.

Під час торгів у вівторок спотова ціна золота зросла приблизно на 2% - до 5 511,79 доларів за унцію, після того, як раніше досягла рекордного рівня 5 591,61 доларів. Таким чином дорогоцінний метал продовжив багатотижневий рекордний тренд.

Аналітики пов'язують зростання цін із підвищеним попитом на захисні активи на тлі глобальної економічної та геополітичної невизначеності. Серед ключових факторів - зростання державного боргу, напружена міжнародна обстановка, а також побоювання щодо напрямку економічної політики у низці провідних країн.

Додаткову підтримку ринку золота надають центральні банки, які продовжують нарощувати резерви, а також великі інституційні інвестори. За словами учасників ринку, інтерес до золота залишається стабільно високим навіть попри рекордні рівні цін.

Зростання зафіксовано на ринку інших дорогоцінних металів. Зокрема, срібло наблизилося до рівня 120 доларів за унцію, тоді як платина також демонструє рекордні котирування.

Експерти зазначають, що у разі збереження сучасних глобальних ризиків та м'якої монетарної політики провідних центробанків ціни на золото можуть і надалі залишатися на підвищених рівнях.

Ціни на дорогоцінні метали

Нагадаємо, що ще напередодні, 28 січня, ціна на золото була на рівні понад 5200 доларів за унцію. Зростання триває на тлі ослаблення долара США та відтоку інвесторів із суверенних облігацій і валют

20 січня вартість золота вперше в історії перевищила рівень 4700 доларів за унцію (151,1 долара за грам), тоді як срібло залишалося трохи нижче свого рекордного показника.

Вже 23 січня золото оновило черговий історичний максимум, а срібло й платина продовжили зростання цін і також досягли рекордних рівнів.

Читайте РБК-Україна в Google News