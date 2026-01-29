Цена золота продолжает рекордно расти и приближается к 5600 долларов

Во время торгов во вторник спотовая цена золота выросла примерно на 2% - до 5 511,79 долларов за унцию, после того, как ранее достигла рекордного уровня 5 591,61 долларов. Таким образом драгоценный металл продолжил многонедельный рекордный тренд.

Аналитики связывают рост цен с повышенным спросом на защитные активы на фоне глобальной экономической и геополитической неопределенности. Среди ключевых факторов - рост государственного долга, напряженная международная обстановка, а также опасения относительно направления экономической политики в ряде ведущих стран.

Дополнительную поддержку рынку золота оказывают центральные банки, которые продолжают наращивать резервы, а также крупные институциональные инвесторы. По словам участников рынка, интерес к золоту остается стабильно высоким даже несмотря на рекордные уровни цен.

Рост зафиксирован на рынке других драгоценных металлов. В частности, серебро приблизилось к уровню 120 долларов за унцию, тогда как платина также демонстрирует рекордные котировки.

Эксперты отмечают, что в случае сохранения современных глобальных рисков и мягкой монетарной политики ведущих центробанков цены на золото могут и в дальнейшем оставаться на повышенных уровнях.