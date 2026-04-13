Ціна розморожування 35 млрд євро. ЄС підготував Мадяру список вимог, - FT

Представники Європейської комісії заявили про початок переговорів із лідером партії "Тиса" Петером Мадяром після його перемоги на виборах в Угорщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
У Брюсселі розраховують, що новий політик почне відновлення відносин з Україною і запустить реформи, необхідні для розблокування близько 35 млрд євро коштів ЄС.
За словами представників ЄС, результат виборів перевершив очікування, проте водночас посилив вимоги до майбутнього уряду.
"Він (Мадяр. - Ред.) має повноцінний мандат на зміни... і ми співпрацюємо з ним з першого дня. Настрій такий: давайте подвоїмо ставки на нього. Якщо вони виконають обіцянки, ми виконаємо свої", - заявив високопоставлений чиновник ЄС.
Дипломати ЄС зазначають, що важливими сигналами стануть розблокування допомоги Україні на 90 млрд євро і зняття угорського вето на новий пакет санкцій проти Росії.
Ці кроки розглядаються як підтвердження готовності Будапешта до відновлення відносин з Євросоюзом.
Близько 35 млрд євро для Угорщини залишаються заблокованими через суперечки з Брюсселем і відмову колишньої влади проводити реформи.
З них майже 18 млрд євро заморожено через порушення принципів верховенства права та ризики корупції, ще понад 17 млрд євро - у вигляді пільгових кредитів.
Для отримання коштів Угорщині необхідно виконати 27 умов, включно з антикорупційними заходами та переглядом рішень, які в ЄС вважають такими, що порушують правила союзу.
У Єврокомісії також очікують врегулювання конфлікту, пов'язаного з невиконанням рішень Європейського суду з питань притулку.
Ця суперечка вже призвела до штрафів, які сягнули майже 900 млн євро.
"У нас є чимало важелів впливу. Тиск лежить на ньому, і я думаю, що він (Мадяр. - Ред.) хоче швидко досягти результату", - зазначив представник ЄС.
Мадяр планує перші закордонні візити до Варшави та Відня, а також не виключає поїздку до Брюсселя до інавгурації для обговорення фінансових питань.
У ЄС при цьому враховують ризики, пов'язані з перехідним періодом, протягом якого чинна влада може вплинути на майбутні реформи.
