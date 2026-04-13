Ціна розморожування 35 млрд євро. ЄС підготував Мадяру список вимог, - FT

Європейська комісія розпочала термінові консультації з Петером Мадяром після його впевненої перемоги на виборах в Угорщині.

У Брюсселі розраховують, що новий політик почне відновлення відносин з Україною і запустить реформи, необхідні для розблокування близько 35 млрд євро коштів ЄС.

Очікування від Будапешта

За словами представників ЄС, результат виборів перевершив очікування, проте водночас посилив вимоги до майбутнього уряду.

"Він (Мадяр. - Ред.) має повноцінний мандат на зміни... і ми співпрацюємо з ним з першого дня. Настрій такий: давайте подвоїмо ставки на нього. Якщо вони виконають обіцянки, ми виконаємо свої", - заявив високопоставлений чиновник ЄС.

Ключові умови для співпраці

Дипломати ЄС зазначають, що важливими сигналами стануть розблокування допомоги Україні на 90 млрд євро і зняття угорського вето на новий пакет санкцій проти Росії.

Ці кроки розглядаються як підтвердження готовності Будапешта до відновлення відносин з Євросоюзом.

Заморожені кошти та вимоги ЄС

Близько 35 млрд євро для Угорщини залишаються заблокованими через суперечки з Брюсселем і відмову колишньої влади проводити реформи.

З них майже 18 млрд євро заморожено через порушення принципів верховенства права та ризики корупції, ще понад 17 млрд євро - у вигляді пільгових кредитів.

Для отримання коштів Угорщині необхідно виконати 27 умов, включно з антикорупційними заходами та переглядом рішень, які в ЄС вважають такими, що порушують правила союзу.

Тиск і подальші кроки

У Єврокомісії також очікують врегулювання конфлікту, пов'язаного з невиконанням рішень Європейського суду з питань притулку.

Ця суперечка вже призвела до штрафів, які сягнули майже 900 млн євро.

"У нас є чимало важелів впливу. Тиск лежить на ньому, і я думаю, що він (Мадяр. - Ред.) хоче швидко досягти результату", - зазначив представник ЄС.

Мадяр планує перші закордонні візити до Варшави та Відня, а також не виключає поїздку до Брюсселя до інавгурації для обговорення фінансових питань.

У ЄС при цьому враховують ризики, пов'язані з перехідним періодом, протягом якого чинна влада може вплинути на майбутні реформи.