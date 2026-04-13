Мадяр зробив заяву, яка точно не сподобається Москві

Лідер партії "Тиса" та переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр заявив, що Росія становить загрозу для безпеки його країни та всієї Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконеренцію Мадяра.

Відповідаючи на запитання журналістів, він уточнив, що йдеться не про російський народ, а про політику держави.

"Ми знаємо росіян - і я говорю не про російський народ, російську культуру чи російських людей; це чудові люди - а про російського ведмедя та його роль в історії Угорщини", - наголосив Мадяр.

Він додав, що Угорщина добре усвідомлює потенційні ризики і має діяти відповідно. За його словами, Європа як спільнота і окремі держави "мають підготуватися до цього" і бути готовими захищатися.

Позиція Мадяра щодо Росії

Після перемоги на парламентських виборах Петер Мадяр чітко окреслив свою позицію щодо відносин із Росією. Він заявив, що не ініціюватиме контакт із російським президентом Володимиром Путіним, однак готовий відповісти на можливий дзвінок і в такій розмові закликати до припинення війни проти України.

Водночас Мадяр наголосив, що Угорщина змушена зберігати прагматичний підхід у відносинах із РФ, зважаючи на географію та енергетичну залежність.