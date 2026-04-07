Ціна на нафту РФ злетіла до 13-річного максимуму на тлі війни в Ірані, - Bloomberg

Ціни на російську нафту підскочили до 13-річного максимуму на тлі глобального зростання цін через війну в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з даними Argus Media, ціна на російську нафту марки Urals станом на 2 квітня становила 116,05 долара за барель у порту Приморськ. Цей показник, який не включає витрати на доставку, майже вдвічі перевищує середню ціну в 59 доларів за барель, передбачену в бюджеті РФ на 2026 рік.

Bloomberg зазначає, що несподівані доходи від нафти послаблюють тиск на фінанси Кремля на тлі продовження агресії в Україні.

У порту Новоросійськ вартість нафти марки Urals сягнула 114,45 долара за барель. Середній дисконт на Urals з західних портів країни-агресорки порівняно зі світовим еталоном Dated Brent скоротився до 27,75 долара за барель - це найнижчий показник від середини грудня.

Водночас агентство зауважує, що здатність Росії отримати вигоду від глобального зростання цін на нафту підривається українськими ударами по її експортній інфраструктурі та нафтопереробних заводах.

Зокрема, атаки на морські порти Балтійського узбережжя, звідки відвантажується близько 40% російської нафти, спровокували збої у відвантаженні сировини та вдарили по доходах країни-агресорки.

Удари по портах РФ

Нагадаємо, через масштабні атаки українських дронів на порти Усть-Луга та Приморськ експорт російської нафти Балтійським морем фактично опинився в стані "паралічу".