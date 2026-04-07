Цена на нефть РФ взлетела до 13-летнего максимума на фоне войны в Иране, - Bloomberg

16:43 07.04.2026 Вт
2 мин
Получать сверхприбыли от продажи нефти России мешают мощные украинские удары
aimg Валерий Ульяненко
Цена на нефть РФ взлетела до 13-летнего максимума на фоне войны в Иране, - Bloomberg Фото: цены на российскую нефть стремительно выросли (Getty Images)

Цены на российскую нефть подскочили до 13-летнего максимума на фоне глобального роста цен из-за войны в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Удары по терминалам РФ на Балтике нанесли колоссальный ущерб: названа сумма

Согласно данным Argus Media, цена на российскую нефть марки Urals по состоянию на 2 апреля составляла 116,05 доллара за баррель в порту Приморск. Этот показатель, который не включает расходы на доставку, почти вдвое превышает среднюю цену в 59 долларов за баррель, предусмотренную в бюджете РФ на 2026 год.

Bloomberg отмечает, что неожиданные доходы от нефти ослабляют давление на финансы Кремля на фоне продолжения агрессии в Украине.

В порту Новороссийск стоимость нефти марки Urals достигла 114,45 доллара за баррель. Средний дисконт на Urals из западных портов страны-агрессора по сравнению с мировым эталоном Dated Brent сократился до 27,75 доллара за баррель - это самый низкий показатель с середины декабря.

В то же время агентство отмечает, что способность России получить выгоду от глобального роста цен на нефть подрывается украинскими ударами по ее экспортной инфраструктуре и нефтеперерабатывающих заводах.

В частности, атаки на морские порты Балтийского побережья, откуда отгружается около 40% российской нефти, спровоцировали сбои в отгрузке сырья и ударили по доходам страны-агрессора.

Удары по портам РФ

Напомним, из-за масштабных атак украинских дронов на порты Усть-Луга и Приморск экспорт российской нефти Балтийским морем фактически оказался в состоянии "паралича".

Отметим, за последние дни марта морской экспорт сырья из РФ обвалился, что привело к потере Кремлем более 1 млрд долларов доходов только за неделю.

Кроме того, удары по инфраструктуре привели к переполнению российских хранилищ, поскольку вывоз нефти заблокирован. По оценкам аналитиков, такая ситуация делает неизбежным сокращение добычи нефти в самой России, поскольку ее становится негде хранить.

