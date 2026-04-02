Атаки України зробили неминучим скорочення видобутку нафти в РФ, - Reuters

Масштабні атаки України на російську нафтову інфраструктуру призвели до переповнення системи зберігання РФ. Це робить скорочення видобутку нафти в Росії неминучим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Параліч експортних потужностей

За даними джерел видання в галузі, удари українських безпілотників по портах, НПЗ і трубопроводах скоротили експортні можливості РФ на 1 мільйон барелів на добу.

Співрозмовники Reuters уточнюють, що станом на зараз приблизно п'ята частина (20%) загальних експортних потужностей РФ виведена з ладу.

Найвідчутнішого удару було завдано по балтійських портах Усть-Луга і Приморськ. Усть-Луга призупинила експорт нафти ще тиждень тому після серії пожеж, спричинених дронами.

Система на межі колапсу

Через неможливість відвантажувати нафту в порту Усть-Луга і переробляти її у внутрішніх НПЗ, російська нафтопровідна система виявилася переповненою.

При цьому, як зазначили джерела видання, сховища в РФ швидко заповнюються. Це означає, що деякі родовища будуть змушені скоротити видобуток нафти.

Наслідки для бюджету РФ

Хоча світові ціни на нафту зросли після атак на Іран наприкінці лютого, для Росії скорочення фізичних обсягів продажів стане болючим ударом. Нафтогазові доходи забезпечують близько чверті всього державного бюджету РФ.

Крім того, ситуація в Росії посилює дефіцит на світовому ринку, який вже відчуває шок через конфлікти на Близькому Сході.