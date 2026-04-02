Цена на физическую нефть обновила максимум с 2008 года

22:50 02.04.2026 Чт
2 мин
Цена подскочила более чем на 10% только за сутки
aimg Валерий Ульяненко
Фото: стоимость нефти стремительно растет (Getty Images)

Важнейший в мире индикатор цен на реальные поставки нефти Dated Brent сегодня, 2 апреля, превысил отметку 140 долларов и достиг самого высокого уровня с 2008 года.

Важность этого показателя заключается в том, что он демонстрирует не ожидания рынка, а то, сколько готовы платить за нефть прямо сейчас, когда ее необходимо быстро доставить покупателю. В отличие от фьючерсов (стоимость в будущем), он отражает цены "здесь и сейчас".

Согласно данным S&P Global, показатель Dated Brent - цена на нефть, покупаемую и продаваемую в Северном море, - вырос до 141,37 долларов за баррель, что является самым высоким показателем с 2008 года.

Лишь днем ранее Dated Brent составлял чуть более 128 долларов за баррель и уже превысил пиковые значения кризиса 2022 года, когда РФ вторглась в Украину.

В то же время фьючерсы на Brent остаются ниже, чем тогда, но Dated Brent отражает цену на нефть с более короткими, фактическими сроками поставки.

Блокировка Ормузского пролива

Напомним, после начала операции США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив - ключевую "энергетическую артерию" мира. Через этот узкий проход транспортируется около 20% мирового потребления нефти и значительная часть сжиженного газа.

На фоне блокирования пролива Европа готовится к самому серьезному энергетическому кризису за годы: европейцев призывают работать из дома и меньше пользоваться автомобилями, чтобы уменьшить потребление топлива.

Согласно информации Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа начала анализировать, какие последствия для американской и мировой экономики будет иметь возможный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель.

