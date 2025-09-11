Ціляться в мирних: у Херсоні росіяни мінують перехрестя “пелюстками” серед сміття та трави

“Проблема в тому, що цю вибухівку важко помітити у траві, смітті чи на асфальті. Росіяни щодня маскують їх, заклеюють листям і скидають по три, чотири, шість "пелюсток" на одне перехрестя. Ворог цілеспрямовано засипає цими мінами житлові квартали, дороги”, - пояснив Прокудін.

За його словами, сьогодні міни типу "пелюстка" були зафіксовані навіть поблизу однієї з лікарень, однак правоохоронці їх вчасно знищили.

"І так - щодня", - додав посадовець.

Прокудін наголосив, що це - терористична тактика росіян, щоб завдати якомога більше шкоди саме мирному населенню.