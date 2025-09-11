Целятся в мирных: в Херсоне россияне минируют перекрестки "лепестками" среди мусора и травы

"Проблема в том, что эту взрывчатку трудно заметить в траве, мусоре или на асфальте. Россияне ежедневно маскируют их, заклеивают листьями и сбрасывают по три, четыре, шесть "лепестков" на один перекресток. Враг целенаправленно засыпает этими минами жилые кварталы, дороги", - пояснил Прокудин.

По его словам, сегодня мины типа "лепесток" были зафиксированы даже вблизи одной из больниц, однако правоохранители их вовремя уничтожили.

"И так - каждый день", - добавил чиновник.

Прокудин отметил, что это - террористическая тактика россиян, чтобы нанести как можно больше вреда именно мирному населению.