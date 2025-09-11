RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Целятся в мирных: в Херсоне россияне минируют перекрестки "лепестками" среди мусора и травы

Фото: россияне маскируют мины среди мусора и травы и разбрасывают на перекрестки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские захватчики ежедневно маскируют мины типа "лепесток" среди травы, мусора и на асфальте в Херсоне. Из-за таких действий уже пострадали десятки мирных жителей.

Об этом заявил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Проблема в том, что эту взрывчатку трудно заметить в траве, мусоре или на асфальте. Россияне ежедневно маскируют их, заклеивают листьями и сбрасывают по три, четыре, шесть "лепестков" на один перекресток. Враг целенаправленно засыпает этими минами жилые кварталы, дороги", - пояснил Прокудин.

По его словам, сегодня мины типа "лепесток" были зафиксированы даже вблизи одной из больниц, однако правоохранители их вовремя уничтожили.

"И так - каждый день", - добавил чиновник.

Прокудин отметил, что это - террористическая тактика россиян, чтобы нанести как можно больше вреда именно мирному населению.

Заметим, что в ночь на 8 сентября россияне заминировали часть жилых кварталов, разбросав противопехотные мины типа "Лепестки" прямо на улицах.

Тогда правоохранители показали, как выглядят вражеские мины и предупредили местных жителей об опасности.

Заметим, что российские войска начали маскировать мины "Лепесток" еще с октября 2024 года.

Тогда председатель Херсонской МВА Роман Мрочко сообщал, что оккупанты обмазывают мины клеем и обваливают в почве, пыли или листьях. Так мины становятся менее заметными, их можно ошибочно принять за камни или мусор.

ХерсонВойна России против УкраиныОккупанты