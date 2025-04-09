"Цілують мене в дупу". Трамп різко висловився про спроби укласти з США торгову угоду

Президент США Дональд Трамп назвав тарифну політику його країни "війною зі світом", але одразу відмовився від цих слів. Країни, які бажають нової торгової угоди, за його словами, "цілують його в дупу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа, якого цитує CNN.
"Я дійсно думаю, що війна зі світом, яка не є війною взагалі, тому що вони всі приїжджають сюди. Японія приїжджає сюди, поки ми говоримо. Вони летять у літаку, багато з них. Всі вони жорсткі переговірники", - заявив Трамп на президентській вечері Національного республіканського комітету Конгресу США.
Через деякий час американський лідер додав, що інші країни телефонують йому, "вмирають" та "цілують в дупу" заради нової торгової угоди.
"Будь ласка, будь ласка, сер, укладіть угоду. Я зроблю все, що завгодно, сер", - додав він.
Нещодавно Трамп запровадив мита для більшості найбільших торговельних партнерів США. Пізніше він підтвердив готовність вести переговори з окремими державами світу щодо мит і "укладати справедливі та вигідні угоди".
За словами американського лідера, для зменшення тарифів на імпорт інші країни повинні запропонувати йому щось "феноменальне".
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