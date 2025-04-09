"Целуют меня в задницу". Трамп резко высказался о попытках заключить с США торговую сделку

"Я действительно думаю, что война с миром, которая не является войной вообще, потому что они все приезжают сюда. Япония приезжает сюда, пока мы говорим. Они летят в самолете, многие из них. Все они жесткие переговорщики", - заявил Трамп на президентском ужине Национального республиканского комитета Конгресса США.

Через некоторое время американский лидер добавил, что другие страны звонят ему, "умирают" и "целуют в задницу" ради нового торгового соглашения.

"Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите соглашение. Я сделаю все, что угодно, сэр", - добавил он.