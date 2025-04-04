Трамп хоче "феноменальну" пропозицію від інших країн в обмін на тарифні поступки

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути можливість зменшення тарифів на імпорт. Для цього інші країни повинні запропонувати щось "феноменальне".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа, яку він зробив на борту літака Air Force One.

Трамп під час спілкування захищав підвищення мит на імпорт, попри обвал фінансового ринку, заявивши, що така реакція була очікуваною.

Президент США також зазначив, що Білий дім відкритий до переговорів про зниження тарифів для інших країн, незважаючи на наполягання деяких високопосадовців.

"Якщо хтось скаже, що збирається дати нам щось феноменальне... Тарифи дають нам велику силу для переговорів", - сказав Трамп.