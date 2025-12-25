Цілком можливий варіант: нунцій Ватикану не виключив візиту Льва XIV до України

Кульбокас зазначив, що візит понтифіка в Україну розглядався ще навесні 2022 року, під час оборони Маріуполя. Тодішній Папа Римський Франциск за декілька днів до того, як захисники міста здалися в полон, розглядав ідею приїхати в Україну.

"Була така ідея, щодо можливості евакуювати їх в якусь іншу країну. І коли я передав Папі Франциску інформацію про таку ідею, він відповів: якщо ця ідея реалістична, я приїду до Маріуполя за потреби. Коли він бачив, що він може допомогти, дуже конкретно, він би приїхав", - зазначив архиєпископ.

Кульбокас додав, що його особисті сподівання - візит Папи Римського до України відбудеться. Це спільна робота, як безпосередньо нунція, так і католицьких єпископів - знайти конкретні проєкти, плани та ініціативи, щоб понтифік знав, що його приїзд не тільки важливий символічно, але й духовно, не тільки для України, але й для світу.

"Я особисто вважаю, що на цьому напрямку треба тільки працювати, щоб це стало чітко. Але якщо досі ми не отримали візиту Папи, це означає, що ще ми не закінчили такої роботи", - резюмував він.