"Цілі удару досягнуто": в Росії зробили цинічну заяву після обстрілу України

Російське Міноборони вигадало цинічне пояснення масованого удару по Україні 28 вересня. Москва стверджує, що била нібито по військових цілях, а не по цивільних об'єктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.
"Сьогодні вночі ЗС РФ завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського базування та ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України, що використовуються на користь ЗСУ, а також інфраструктурі військових аеродромів", - йдеться у повідомленні.
При цьому у Росії цинічно стверджують, що "цілі удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені".
У неділю, 28 вересня, під масованими ударами ворога опинилися Київ, Київська область, Запоріжжя, а також Хмельницька, Сумська й Одеська області. Загалом по Україні постраждали щонайменше 70 людей, серед них - діти.
У столиці загинули четверо мешканців, ще 14 отримали поранення. Детальніше про наслідки обстрілу Києва - у матеріалі РБК-Україна.
Загалом цієї ночі російські війська випустили по Україні 48 ракет і 595 дронів різних типів.