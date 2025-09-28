RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Цели удара достигнуты": в России сделали циничное заявление после обстрела Украины

Фото: министр обороны РФ Андрей Белоусов (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Российское Минобороны придумало циничное объяснение массированного удара по Украине 28 сентября. Москва утверждает, что била якобы по военным целям, а не по гражданским объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

"Сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов", - говорится в сообщении.

При этом в России цинично утверждают, что "цели удара достигнуты, все предназначенные объекты поражены".

 

Массированный обстрел Украины

В воскресенье, 28 сентября, под массированными ударами врага оказались Киев, Киевская область, Запорожье, а также Хмельницкая, Сумская и Одесская области. Всего по Украине пострадали по меньшей мере 70 человек, среди них - дети.

В столице погибли четверо жителей, еще 14 получили ранения. Подробнее о последствиях обстрела Киева - в материале РБК-Украина.

Всего этой ночью российские войска выпустили по Украине 48 ракет и 595 дронов различных типов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны РФУкраинаВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атака