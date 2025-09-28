"Цели удара достигнуты": в России сделали циничное заявление после обстрела Украины

"Сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов", - говорится в сообщении.

При этом в России цинично утверждают, что "цели удара достигнуты, все предназначенные объекты поражены".