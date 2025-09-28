ua en ru
"Цілі удару досягнуто": в Росії зробили цинічну заяву після обстрілу України

Москва, Неділя 28 вересня 2025 13:42
"Цілі удару досягнуто": в Росії зробили цинічну заяву після обстрілу України
Автор: Наталія Юрченко

Російське Міноборони вигадало цинічне пояснення масованого удару по Україні 28 вересня. Москва стверджує, що била нібито по військових цілях, а не по цивільних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

"Сьогодні вночі ЗС РФ завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського базування та ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України, що використовуються на користь ЗСУ, а також інфраструктурі військових аеродромів", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Росії цинічно стверджують, що "цілі удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені".

Масований обстріл України

У неділю, 28 вересня, під масованими ударами ворога опинилися Київ, Київська область, Запоріжжя, а також Хмельницька, Сумська й Одеська області. Загалом по Україні постраждали щонайменше 70 людей, серед них - діти.

У столиці загинули четверо мешканців, ще 14 отримали поранення. Детальніше про наслідки обстрілу Києва - у матеріалі РБК-Україна.

Загалом цієї ночі російські війська випустили по Україні 48 ракет і 595 дронів різних типів.

