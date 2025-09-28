"Цілі удару досягнуто": в Росії зробили цинічну заяву після обстрілу України

Російське Міноборони вигадало цинічне пояснення масованого удару по Україні 28 вересня. Москва стверджує, що била нібито по військових цілях, а не по цивільних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

"Сьогодні вночі ЗС РФ завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського базування та ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України, що використовуються на користь ЗСУ, а також інфраструктурі військових аеродромів", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Росії цинічно стверджують, що "цілі удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені".