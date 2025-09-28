"Цели удара достигнуты": в России сделали циничное заявление после обстрела Украины
Российское Минобороны придумало циничное объяснение массированного удара по Украине 28 сентября. Москва утверждает, что била якобы по военным целям, а не по гражданским объектам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
"Сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов", - говорится в сообщении.
При этом в России цинично утверждают, что "цели удара достигнуты, все предназначенные объекты поражены".
Массированный обстрел Украины
В воскресенье, 28 сентября, под массированными ударами врага оказались Киев, Киевская область, Запорожье, а также Хмельницкая, Сумская и Одесская области. Всего по Украине пострадали по меньшей мере 70 человек, среди них - дети.
В столице погибли четверо жителей, еще 14 получили ранения. Подробнее о последствиях обстрела Киева - в материале РБК-Украина.
Всего этой ночью российские войска выпустили по Украине 48 ракет и 595 дронов различных типов.