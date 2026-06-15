"Цілі досягнуті": у РФ цинічно відзвітували про атаку на Україну, під час якої палала Лавра

Що заявила Москва

Згідно із заявою відомства, російські збройні сили завдали масованого удару "високоточною зброєю" по Києву, Харкову та Дніпру. Метою, за їхніми словами, були об'єкти оборонно-промислового комплексу, військові аеродроми та центри комплектування армії.

Для атаки, згідно з їхніми заявами, застосовувалася зброя повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники.

Влучання по Києво-Печерській лаврі відомство в РФ цинічно пояснило, що нібито ракета комплексу "Патріот" потрапила до Лаври - тобто, за версією окупантів, у пам'ятку вдарила українська протиповітряна оборона.

Про влучання по кіностудії імені Олександра Довженка та терміналу "Нової пошти" Міноборони Росії заявило, що у першій локації нібито збирали дрони, а на "Новій пошті" зберігались товари подвійного призначення.

Обстріл Києва: що відомо про наслідки

Як повідомляло РБК-Україна, вночі під атаку потрапила Києво-Печерська лавра, спалахнув Успенський собор. Пошкодження зафіксували в десяти районах Києва, є загиблі.

Під атаку потрапила й Київська область. У п'яти районах пошкоджені будинки, серед постраждалих є дитина.

Нагадаємо, того ж ранку стало відомо про удар по кіностудії Довженка. Пожежа знищила сто тисяч костюмів та три мільйони одиниць одягу.