Цілеспрямована атака чи психологічний терор? Експерт назвав мету удару РФ по Дніпру

Російські ракетні удари по Дніпру та Самарі могли бути спрямовані на військові об’єкти, однак не виключено, що це також елемент психологічного тиску. Таку думку висловив експерт, коментуючи останні атаки РФ по цивільній інфраструктурі.

За його словами, удари вдень по місту Самар могли бути спробою уразити тимчасові або мобільні військові цілі.

"Це все в комплексі, але, як на мене, такі цілі, як ранкові удари по місту Самар - це, звісно, пошук чогось військового", - зазначив Ступак.

Експерт додав, що в Дніпрі ракети влучили у житловий квартал та автомобільну дорогу. Автомобільне сполучення між Дніпром і Самаром, за його словами, наразі перекрито. Також зафіксовано влучання неподалік потяга "Одеса-Запоріжжя".

Фахівець пояснив, що денні удари мають інший характер, ніж нічні. Якщо вночі російські атаки є "рутиною", то вдень армія РФ намагається вразити «гарячі цілі», які можуть змінити місце розташування вже за кілька годин.

"Вони отримують інформацію, що "тут і зараз" перебуває об’єкт, який через годину чи дві буде вже неактуальним. Саме тому застосовують балістичні ракети, які долітають за три хвилини", - пояснив експерт.

На його думку, логіка таких атак - у спробі знищити тимчасові або мобільні військові об’єкти, перш ніж вони змінять позицію або будуть переміщені.