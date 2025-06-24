Целенаправленная атака или психологический террор? Эксперт назвал цель удара РФ по Днепру

Российские ракетные удары по Днепру и Самаре могли быть направлены на военные объекты, однако не исключено, что это также элемент психологического давления. Такое мнение высказал эксперт, комментируя последние атаки РФ по гражданской инфраструктуре.

По его словам, удары днем по городу Самар могли быть попыткой поразить временные или мобильные военные цели.

"Это все в комплексе, но, как по мне, такие цели, как утренние удары по городу Самар - это, конечно, поиск чего-то военного", - отметил Ступак.

Эксперт добавил, что в Днепре ракеты попали в жилой квартал и автомобильную дорогу. Автомобильное сообщение между Днепром и Самаром, по его словам, сейчас перекрыто. Также зафиксировано попадание неподалеку поезда "Одесса-Запорожье".

Специалист пояснил, что дневные удары имеют другой характер, чем ночные. Если ночью российские атаки являются "рутиной", то днем армия РФ пытается поразить "горячие цели", которые могут изменить местоположение уже через несколько часов.

"Они получают информацию, что "здесь и сейчас" находится объект, который через час или два будет уже неактуальным. Именно поэтому применяют баллистические ракеты, которые долетают за три минуты", - пояснил эксперт.

По его мнению, логика таких атак - в попытке уничтожить временные или мобильные военные объекты, прежде чем они изменят позицию или будут перемещены.