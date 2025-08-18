Ціла колонія у квартирі? Як українцям уникнути навали червонокнижних "гостей"

Українців, які планують їхати у відпустку, закликали подбати про власну оселю - щоб уникнути "непроханих гостей" під час своєї відсутності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію команди порятунку тварин Києва - Kyiv Animal Rescue Group (KARG) - у Facebook.
"Їдеш у відпустку? Закрий вікна - почалася міграція кажанів", - наголосили у Kyiv Animal Rescue Group.
Уточнюється, що вони "долають сотні кілометрів і зупиняються на відпочинок у незнайомих місцях".
Зазначається, що в Україні є як осілі, так і мігруючі види кажанів:
"Вікно без сітки чи щілина кватирки може стати для них пасткою - вони залітають усередину і не можуть вибратися", - повідомили у команді порятунку тварин.
Повідомляється, що "у квартирі може опинитися ціла колонія".
Крім того, це небезпечно й для самих тварин - у приміщенні вони "можуть пошкодитися".
"А тривала відсутність господарів може стати для них фатальною", - додали у KARG.
Насамкінець громадянам нагадали, що всі види кажани, які зустрічаються в Україні, занесені до Червоної книги через стрімке скорочення популяції.
"Збережіть їх і подбайте про своє помешкання: встановіть сітки або закрийте вікна на час відпустки. Будь ласка, поширте цей допис - він може допомогти зберегти життя кажанам", - підсумували у KARG.
