Ціла колонія у квартирі? Як українцям уникнути навали червонокнижних "гостей"

Що потрібно зробити перед поїздкою та чому саме

"Їдеш у відпустку? Закрий вікна - почалася міграція кажанів", - наголосили у Kyiv Animal Rescue Group.

Уточнюється, що вони "долають сотні кілометрів і зупиняються на відпочинок у незнайомих місцях".

Інколи кажани можуть потрапляти до квартир українців (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Зазначається, що в Україні є як осілі, так і мігруючі види кажанів:

частина цих тварин проводить літо тут;

інші - прилітають до нас зимувати;

деякі - лише пролітають.

"Вікно без сітки чи щілина кватирки може стати для них пасткою - вони залітають усередину і не можуть вибратися", - повідомили у команді порятунку тварин.

Вузькі щілини можуть стати пасткою для кажанів (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Повідомляється, що "у квартирі може опинитися ціла колонія".

Крім того, це небезпечно й для самих тварин - у приміщенні вони "можуть пошкодитися".

Кажани можуть "оселитися" у квартирі цілою колонією (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

"А тривала відсутність господарів може стати для них фатальною", - додали у KARG.

Насамкінець громадянам нагадали, що всі види кажани, які зустрічаються в Україні, занесені до Червоної книги через стрімке скорочення популяції.

"Збережіть їх і подбайте про своє помешкання: встановіть сітки або закрийте вікна на час відпустки. Будь ласка, поширте цей допис - він може допомогти зберегти життя кажанам", - підсумували у KARG.

Публікація KARG (скриншот: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)