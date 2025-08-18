ua en ru
Целая колония в квартире? Как украинцам избежать нашествия краснокнижных "гостей"

Понедельник 18 августа 2025 11:56
UA EN RU
Целая колония в квартире? Как украинцам избежать нашествия краснокнижных "гостей" Украинцев предупредили о краснокнижных "гостях", которые могут попасть в дом (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцев, которые планируют ехать в отпуск, призвали позаботиться о собственном доме - чтобы избежать "незваных гостей" в свое отсутствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию команды спасения животных Киева - Kyiv Animal Rescue Group (KARG) - в Facebook.

Что нужно сделать перед поездкой и почему именно

"Едешь в отпуск? Закрой окна - началась миграция летучих мышей", - подчеркнули в Kyiv Animal Rescue Group.

Уточняется, что они "преодолевают сотни километров и останавливаются на отдых в незнакомых местах".

Целая колония в квартире? Как украинцам избежать нашествия краснокнижных &quot;гостей&quot;Иногда летучие мыши могут попадать в квартиры украинцев (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Отмечается, что в Украине есть как оседлые, так и мигрирующие виды летучих мышей:

  • часть этих животных проводит лето здесь;
  • другие - прилетают к нам зимовать;
  • некоторые - только пролетают.

"Окно без сетки или щель форточки может стать для них ловушкой - они залетают внутрь и не могут выбраться", - сообщили в команде спасения животных.

Целая колония в квартире? Как украинцам избежать нашествия краснокнижных &quot;гостей&quot;

Целая колония в квартире? Как украинцам избежать нашествия краснокнижных &quot;гостей&quot;Узкие щели могут стать ловушкой для летучих мышей (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Сообщается, что "в квартире может оказаться целая колония".

Кроме того, это опасно и для самих животных - в помещении они "могут повредиться".

Целая колония в квартире? Как украинцам избежать нашествия краснокнижных &quot;гостей&quot;

Целая колония в квартире? Как украинцам избежать нашествия краснокнижных &quot;гостей&quot;Летучие мыши могут "поселиться" в квартире целой колонией (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

"А длительное отсутствие хозяев может стать для них фатальным", - добавили в KARG.

В завершение гражданам напомнили, что все виды летучих мышей, которые встречаются в Украине, занесены в Красную книгу из-за стремительного сокращения популяции.

"Сохраните их и позаботьтесь о своем доме: установите сетки или закройте окна на время отпуска. Пожалуйста, распространите это сообщение - оно может помочь сохранить жизнь летучим мышам", - подытожили в KARG.

Целая колония в квартире? Как украинцам избежать нашествия краснокнижных &quot;гостей&quot;Целая колония в квартире? Как украинцам избежать нашествия краснокнижных &quot;гостей&quot;Публикация KARG (скриншот: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Напомним, ранее мы рассказывали, как львовские зоозащитники спасли почти полсотни летучих мышей, которые засели под отливом окна дома, прогрызли монтажную пену и почти добрались до квартиры людей.

Кроме того, мы объясняли, почему летучие мыши спят вниз головой.

Читайте также, что известно про "украинский след" в гибели 90% летучих мышей в США.

