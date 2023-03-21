Ціль - розірвати "сухопутний міст" в Крим: яким в НАТО бачать весняний наступ ЗСУ

Зокрема, неназваний чиновник зазначив, що зброя, яку зараз постачає Захід для України, буде використана українськими військовими вже в травні для витіснення російської армії, що вторглася з півдня та сходу.

"Підготовка, матеріальне забезпечення, матеріально-технічне забезпечення та знання спецслужб - наразі партнери України роблять усе можливе для проведення успішного контрнаступу. Ми готуємося до наступу навесні або влітку. Найближчі шість місяців стануть ключовим періодом у війні не лише для України, а й для союзників", - заявив один із керівників військового Альянсу.

Чиновник також дав інформацію про ймовірні місця українського контрнаступу, але зауважив, що "має бути дуже обережним з міркувань безпеки".

Відповідно, як пише видання Росія "справедливо" припускає, що основні українські наступи можуть відбуватися в Луганській та Запорізькій областях.

"Мета наступу України на південному сході країни - це розірвати сухопутний міст до Криму", - стверджує високопосадовець НАТО.

Але співробітник НАТО також сказав, що Україна буде здійснювати подальші наступи, але він не може це коментувати.

"Це слід розуміти або як відволікання уваги російських Збройних сил, або як реальну мету зусиль зі звільнення країни", - пояснив він.

Високопосадовець нагадав, що влітку минулого року всі погляди були спрямовані на Херсон, а потім Україна неочікувано вдарила по Харківській області, звільнивши величезну територію від російських загарбників.

На запитання, чи зможуть російські ВПС відбити чергову велику атаку з боку України, чиновник відповів, що "Москва наразі не готова збільшити кількість своїх екіпажів чи бойових літаків, дислокованих в Україні".

"Українська протиповітряна оборона сьогодні набагато сильніша, ніж вона була на початку війни. Це також дає впевненість Альянсу, що Україна зможе досягти прориву та звільнити нові території найближчими місяцями", - заявив представник НАТО.

У Альянсі, за його словами, також не виключають, що Україна атакує Крим, окупований Росією з 2014 року.

"Київ має право повернути собі всю українську територію", - прямо сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що цей рік для України буде переможним та анонсував великий контрнаступ ЗСУ весною.

Нагадаємо, як нещодавно заявили в Міноборони, у відомстві не розголошують плани ЗСУ щодо проведення контрнаступу для деокупації територій від російських загарбників. При цьому захисники роблять усе для звільнення наших земель.

Додамо, РБК-Україна зібрало думки експертів про передумови та терміни початку майбутнього контрнаступу ЗСУ.