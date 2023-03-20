Маляр про контрнаступ: не займаємося прогнозуванням і не розголошуємо плани ЗСУ
Міністерство оборони не розголошує плани Збройних сил України щодо проведення контрнаступу для деокупації територій від російських загарбників. При цьому захисники роблять усе для звільнення наших земель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.
Вона нагадала, що звільнення Київської області, півночі країни, як і деокупація Харківської області продемонстрували високу майстерність планування операцій та їх виконання українськими військовими.
"Шириться дуже багато інформації про контрнаступ, але треба розуміти, що військові і міністерство як цивільна установа, ми не займаємося прогнозуванням і ми не розголошуємо плани ЗСУ", - сказала заступниця.
Разом з цим, Маляр підкреслила, що стратегічна задача України - звільнити всі наші території. Тому робиться все для того, щоб вони були деокуповані.
Нагадаємо, РБК-Україна зібрало думки експертів про передумови та терміни початку майбутнього контрнаступу ЗСУ.
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