Цель - разорвать "сухопутный мост" в Крым: каким в НАТО видят весеннее наступление ВСУ

В частности, неназванный чиновник отметил, что оружие, которое сейчас поставляет Запад для Украины, будет использовано украинскими военными уже в мае для вытеснения российской армии, вторгшееся с юга и востока.

"Подготовка, материальное обеспечение, материально-техническое обеспечение и знание спецслужб - партнеры Украины делают все возможное для проведения успешного контрнаступления. Мы готовимся к наступлению весной или летом. Ближайшие шесть месяцев станут ключевым периодом в войне не только для Украины, но и для союзников", - заявил один из руководителей военного Альянса.

Чиновник также дал информацию о возможных местах украинского контрнаступления, но отметил, что "должен быть очень осторожным по соображениям безопасности".

Соответственно, как пишет издание, Россия "справедливо" предполагает, что основные украинские наступления могут происходить в Луганской и Запорожской областях.

"Цель наступления Украины на юго-востоке страны - это разорвать сухопутный мост в Крым", - утверждает чиновник НАТО.

Но сотрудник НАТО также сказал, что Украина будет проводить дальнейшие наступления, но он не может это комментировать.

"Это следует понимать либо как отвлечение внимания российских вооруженных сил, либо как реальную цель усилий по освобождению страны", - пояснил он.

Высокопоставленный чиновник напомнил, что летом прошлого года все внимание было направлено на Херсон, а затем Украина неожиданно ударила по Харьковской области, освободив огромную территорию от российских захватчиков.

На вопрос, смогут ли российские ВВС отразить очередную большую атаку со стороны Украины, чиновник ответил, что "Москва не готова увеличить количество своих экипажей или боевых самолетов, дислоцированных в Украине".

"Украинская противовоздушная оборона сегодня гораздо сильнее, чем она была в начале войны. Это также дает уверенность Альянсу, что Украина сможет добиться прорыва и освободить новые территории в ближайшие месяцы", - заявил представитель НАТО.

В Альянсе, по его словам, также не исключают, что Украина атакует Крым, оккупированный Россией с 2014 года.

"Киев имеет право вернуть себе всю украинскую территорию", - прямо сказал чиновник.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет победным и анонсировал большое контрнаступление ВСУ весной.

Напомним, как недавно заявили в Минобороны, в ведомстве не разглашают планы ВСУ по проведению контрнаступления для деоккупации территорий от российских захватчиков. При этом защитники делают все для освобождения наших земель.

Добавим, РБК-Украина собрала мнения экспертов о предпосылках и сроках начала предстоящего контрнаступления ВСУ.