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Ціль №1. У Повітряних силах сказали, що найбільше страждає від атак росіян

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Понеділок 26 грудня 2022 11:03
Ціль №1. У Повітряних силах сказали, що найбільше страждає від атак росіян Фото: спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти масовано обстрілюють усю територію України. Проте найчастіше загарбники цілять по об'єктах критичної інфраструктури неподалік від Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Найбільше атакують столицю. Зрозуміло, що столиця - це ціль №1 для ворога", - сказав він.

Ігнат зазначив, що Київ був ціллю росіян ще з перших днів повномасштабної війни, коли вони намагалися захопити аеродроми, висадити десант та взяти столицю в кільце.

"Зараз атакують по-іншому, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури довкола Києва. Це об'єкти паливно-енергетичного сектору. Саме туди окупанти спрямовують найбільше своїх крилатих ракет", - сказав він.

Нагадаємо, військовий експерт оцінив шанси росіян знову піти наступом на Київ.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має сумнівів, що окупанти знову намагатимуться іти на Київ.

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