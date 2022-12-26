Ціль №1. У Повітряних силах сказали, що найбільше страждає від атак росіян

Російські окупанти масовано обстрілюють усю територію України. Проте найчастіше загарбники цілять по об'єктах критичної інфраструктури неподалік від Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Найбільше атакують столицю. Зрозуміло, що столиця - це ціль №1 для ворога", - сказав він.

Ігнат зазначив, що Київ був ціллю росіян ще з перших днів повномасштабної війни, коли вони намагалися захопити аеродроми, висадити десант та взяти столицю в кільце.

"Зараз атакують по-іншому, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури довкола Києва. Це об'єкти паливно-енергетичного сектору. Саме туди окупанти спрямовують найбільше своїх крилатих ракет", - сказав він.

Нагадаємо, військовий експерт оцінив шанси росіян знову піти наступом на Київ.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має сумнівів, що окупанти знову намагатимуться іти на Київ.

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