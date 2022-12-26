Експерт розповів про шанси росіян знову піти наступом на Київ

Новий похід на Київ виглядає авантюрою, але росіяни в ході цієї війни неодноразово вдавалися до безглуздих з військової точки зору дій, які були болючими для місцевого населення.

"Якщо ми наприкінці лютого змогли відбитися від такої шаленої навали, то зараз їм потрібно зібрати більш відповідну кількість сил та засобів, щоб це зробити. Тут без тотальної мобілізації і втягування себе в широкомасштабну війну не обійдеться, але вони собі цього дозволити не можуть", - сказав він.

За його словами, якщо говорити про класику бойових дій, то ще жодне мільйонне місто - досвід нашої війни вже це довів - не було взяте військовою силою.

"Тому, як на мене, будь-яке зосередження військ на цьому напрямку можна розглядати як певну авантюру. При спробі взяти таке місто і 40 тисяч розчиняться, і 80 тисяч можуть розчинитися, 80 тисяч – це наш стадіон "Олімпійський". Тому, на мою думку, це від початку виглядає як авантюра", - сказав експерт.

Але, як зазначив Грабський, росіяни на такі кроки йдуть не перший раз і вони можуть таку авантюру провести знову – наприклад, вони захочуть зосередити якийсь потужний десант, мобілізувати там всю авіацію, спробувати атакувати.

"Ми не можемо виключити такі авантюрні дії, тому що вони і раніше виглядали неможливими, однак росіяни це робили. Проте вони для нас виявилися відчутно болючими ударами, тому що будь-який прорив противника на нашу територію - це наражання на страшну небезпеку цивільного населення", - сказав експерт.

Грабський нагадав, що було в Бучі та Ірпені. "Тобто будь-який ворожий прорив, навіть якщо він буде невдалим з військової точки зору, буде болючим. Коли противник прийде вдруге, то пощади вже нікому з мирного населення не буде", - констатував він.