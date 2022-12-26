Цель №1. В Воздушных силах сказали, что больше всего страдает от атак россиян
Российские оккупанты массированно обстреливают всю территорию Украины. Однако чаще всего захватчики целятся по объектам критической инфраструктуры неподалеку от Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Больше всего атакуют столицу. Понятно, что столица - это цель №1 для врага", - сказал он.
Игнат отметил, что Киев был целью россиян еще с первых дней полномасштабной войны, когда они пытались захватить аэродромы, высадить десант и взять столицу в кольцо.
"Сейчас атакуют по-другому, атакуя объекты критической инфраструктуры вокруг Киева. Это объекты топливно-энергетического сектора. Именно туда оккупанты направляют больше своих крылатых ракет", - сказал он.
Напомним, военный эксперт оценил шансы россиян снова пойти наступлением на Киев.
Тем временем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сомневается, что оккупанты снова будут пытаться идти на Киев.
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