Циклон не відступає. Якої погоди чекати українцям 17 червня

Погода в Україні 17 червня очікується мінлива. Спеку не прогнозують, натомість місцями ймовірні дощі та грози.
Докладніше про особливості погоди найближчим часом і впродовж середи, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Напередодні спеціалісти УкрГМЦ розповіли, що нестійку погоду з короткочасними дощами (а місцями - також і з грозами) в більшості областей визначатиме найближчим часом поле зниженого тиску.
"Від циклону з центром на північ від України", - пояснили експерти.
Причому самі значення тиску "зазнаватимуть незначних коливань".
"Із західними та північно-західними потоками до нас надходитиме волога прохолодна повітряна маса, що зумовлюватиме і відповідну погоду", - констатували в Укргідрометцентрі.
Згідно з нещодавнім прогнозом синоптиків УкрГМЦ, впродовж доби 17 червня погода в Україні очікується з мінливою хмарністю:
Вітер при цьому буде переважно західним, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря очікується така:
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 17 червня також очікується з мінливою хмарністю.
Найближчої ночі опадів не прогнозують.
Проте вдень середи - місцями ймовірний короткочасний дощ і гроза.
Вітер у столичному регіоні очікується західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
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