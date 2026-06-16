Циклон не відступає. Якої погоди чекати українцям 17 червня

Особливості погоди в Україні

Напередодні спеціалісти УкрГМЦ розповіли, що нестійку погоду з короткочасними дощами (а місцями - також і з грозами) в більшості областей визначатиме найближчим часом поле зниженого тиску.

"Від циклону з центром на північ від України", - пояснили експерти.

Причому самі значення тиску "зазнаватимуть незначних коливань".

"Із західними та північно-західними потоками до нас надходитиме волога прохолодна повітряна маса, що зумовлюватиме і відповідну погоду", - констатували в Укргідрометцентрі.

Що буде з опадами й температурою 17 червня

Згідно з нещодавнім прогнозом синоптиків УкрГМЦ, впродовж доби 17 червня погода в Україні очікується з мінливою хмарністю:

вночі - без опадів;

вдень - по країні (крім півдня та південного сходу) місцями короткочасні дощі, грози.

Прогноз погоди в Україні 17 червня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Вітер при цьому буде переважно західним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря очікується така:

вночі - близько +9...+14°С (на узбережжі морів - до +17°С);

вдень - близько +19...+24°С (на півдні країни - до +23...+28°С).

Дощі 17 червня ймовірні у різних областях, але холодно не буде (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати від погоди у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 17 червня також очікується з мінливою хмарністю.

Найближчої ночі опадів не прогнозують.

Проте вдень середи - місцями ймовірний короткочасний дощ і гроза.

Вітер у столичному регіоні очікується західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 17 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря вночі:

у Києві - близько +11...+13°С;

по області - близько +9...+14°С.

Температура повітря вдень: